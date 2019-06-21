Altında en iyi haftalık performans! 6 yılın zirvesinde

Dolardaki zayıf seyir, tahvil getirilerindeki düşüş ve Orta Doğu'daki gerilimler altını bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 4 yukarı çekti. 26 Nisan 2016'da sona eren haftadan bu yana en büyük artışı kaydeden altın ard arda beşinci haftalık artışı kaydetmeye hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,410.78 dolar ile 4 Eylül 2013'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra, yüzde 0.3 artışla 1,391.50 dolarda bulunuyor.

Mumbai merkezli Anand Rathi Shares&Stock Brokers'ın emtia analisti Jigar Trivedi, "Fed ve ECB'nin para politikası gevşetme yanlısı sinyalleri, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve 1.350 doların üzerinde teknik bir kırılma, altına güçlü destek verdi" dedi.

Trivedi "İvme yılın gelecek altı ayı için olumlu. Fiyatlar yükseldi, teknik bir kar realizasyonu olabilir, ancak trend olumlu" dedi.

Fed, bu haftaki para politikası kararında artan küresel ve iç ekonomik risklerle mücadele etmeye hazır olduğunu belirterek, ve önümüzdeki aydan başlayarak faiz indirimlerine işaret etmişti.