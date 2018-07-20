Altında ikinci yarı tahmini

Dünya Altın Konseyi (WGC) enflasyon potansiyel olarak artarken ve global ticaret savaşı piyasaları etkilerken altın talebinin 2018'in ikinci yarısında artmasının beklendiğini bildirdi.

Jeopolitik kargaşa zamanlarında, yatırımcıların genellikle varlıkların düşmesini önlemek için altın satın aldığı belirtildi.

Yıl ortası görünümünü açıklayan WGC, yılın ilk yarısında,ABD ticaretinin daha güçlü olması nedeniyle global ticaret savaşında altının yükselmediğini belirtti ve teknik stoklara akan ve fiziki altın talebini azaltan daha fazla para akışına dikkat çekti.

WGC, yılın ikinci yarısında enflasyonun yükseleceğini ve altının tarihsel olarak enflasyona karşı bir riskten korunma olarak kullanılacağını kaydetti.

