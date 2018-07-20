FİNANS

Altında ikinci yarı tahmini

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

Dünya Altın Konseyi'ne (WGC) göre yılın ikinci yarısında altın talebi güçlencek. WGC, yılın ikinci yarısında enflasyonun yükseleceğini ve altının tarihsel olarak enflasyona karşı bir riskten korunma olarak kullanılacağını kaydetti.

Altında ikinci yarı tahmini

Dünya Altın Konseyi (WGC) enflasyon potansiyel olarak artarken ve global ticaret savaşı piyasaları etkilerken altın talebinin 2018'in ikinci yarısında artmasının beklendiğini bildirdi.

Jeopolitik kargaşa zamanlarında, yatırımcıların genellikle varlıkların düşmesini önlemek için altın satın aldığı belirtildi.

Yıl ortası görünümünü açıklayan WGC, yılın ilk yarısında,ABD ticaretinin daha güçlü olması nedeniyle global ticaret savaşında altının yükselmediğini belirtti ve teknik stoklara akan ve fiziki altın talebini azaltan daha fazla para akışına dikkat çekti.

WGC, yılın ikinci yarısında enflasyonun yükseleceğini ve altının tarihsel olarak enflasyona karşı bir riskten korunma olarak kullanılacağını kaydetti.

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
Emeklilere müjde! SGK'dan toplu paraEmeklilere müjde! SGK'dan toplu para
Turkcell'den yeni ekonomi yönetimine transferTurkcell'den yeni ekonomi yönetimine transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın tahmin çeyrek altın dünya altın konseyi

En Çok Okunan Haberler

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

Buraya adeta turist yağıyor!

Buraya adeta turist yağıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Turkcell'den yeni ekonomi yönetimine transfer

Turkcell'den yeni ekonomi yönetimine transfer

Buraya adeta turist yağıyor!

Buraya adeta turist yağıyor!

Altın Transfer Sistemi, Takasbank faaliyetleri kapsamına alındı

Altın Transfer Sistemi, Takasbank faaliyetleri kapsamına alındı

Amazon'dan tarihi rekor: Piyasa değeri 900 milyar doları aştı

Amazon'dan tarihi rekor: Piyasa değeri 900 milyar doları aştı

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.