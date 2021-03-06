Altında yükseliş! 6 Mart gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle hareket eden gram altının alış fiyatı 411 TL, satış fiyatı ise 413 TL bandında hareket ediyor. Çeyrek altın ise 657 TL alış ve 672 TL satış seviyesinde izliyor. İşte 6 Mart Cumartesi güncel altın fiyatlarına dair bilgiler…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



6 Mart Cumartesi günü piyasaların kapalı olduğu gün, dünki kapanışının üzerinden işlemlerini sürdürüyor. Buna göre serbest piyasada gram altın fiyatları 411 Türk lirası alış ve 413 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Serbest piyasada tıpkı gram altın fiyatları gibi bir önceki kapanış değerleri üstünden işlem gören çeyrek altın, 6 Mart Cumartesi günü 657 Türk lirası alış ve 672 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI



411,19 TL alış fiyatından işlemlerine devam eden spot altın, 411,29 Türk lirasından alıcı buluyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI



Altının ons fiyatı ise bin 699,90 TL bin 701,37 TL bandında hareket ediyor.