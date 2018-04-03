Altının gram fiyatında Salı günü sabah saatlerinde yükseliş devam ediyor. Dün sabah saatlerinde Kapalı Çarşı’da hafif yükselişin ardından ‘yatay seyir’ gözlemlenirken, gece 03:00’te hızlı düşüş gözlemlendi. Sabah 06:00’de yükseliş tekrardan başladı.

Altını olanlar yaşadı! Yükseliş sürüyor

ABD-Çin arasındaki ‘ticaret savaşları’nın gerginliğinden ötürü altın piyasalarında yükseliş devam ediyor. Analistler gerilimin sürmesi durumunda 2018'in altın fiyatları açısından rekor yılı olabileceğini söylüyor.

1 / 7 Altının gram fiyatında Salı günü sabah saatlerinde yükseliş devam ediyor. Dün sabah saatlerinde Kapalı Çarşı’da hafif yükselişin ardından ‘yatay seyir’ gözlemlenirken, gece 03:00’te hızlı düşüş gözlemlendi. Sabah 06:00’de yükseliş tekrardan başladı.

2 / 7 ÇİN’DEN İLK ADIM GELDİ Analistler hafta başında ticaret gerilimlerinin artmasına odaklanmaya devam etti. Çin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin alüminyum ve çelik ithalatına verdiği verilere karşılık olarak ABD ithalatında tarifelerin % 25'e kadar arttığını açıkladı. Bu hareket, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerilimlerini yoğunlaştırdı; yatırımcılar korkuyla dolu bir ticaret savaşına dönüştürebilir ve küresel ekonomiye darbe indirebilir.

3 / 7 TRUMP AÇIKLARINI ÇİN'LE KAPATACAK ABD’nin yıllık 800 milyar dolar bütçe açığı verdiğini söyleyen Trump, buna bir son verme sözü vermişti. Bu bağlamda Washington yönetimi, çelik ve alüminyum tedbirlerinin yanı sıra en büyük ithalat yaptıkları ülke olan Çin’in 10 farklı sektörde 100’de fazla ürününe 50 milyar dolardan fazla ek gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Ağırlıklı olarak Çin’in teknoloji ürünlerini hedef alacak bu gelişmeyle Amerikan fikri mülkiyetinin “ekonomik olmayan” yöntemlerle transferine yol açan resmi politikasını değiştirmesi için Çin hükümetine baskı yapılması hedefleniyor.

4 / 7 GRAM ALTINDA ZİRVE Mart ayındaki hızlı yükselişiyle yatırımcının yüzünü güldüren altının gram fiyatı, bu dönemde 173,8 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Martta 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, mart ayında yatırımcısına yüzde 4,7 getiri sağladı. Altının gram fiyatı sene başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 6,1 kazandırdı.

5 / 7 2018'DE GRAM ALTIN 181 LİRA OLABİLİR AA Finans Analisti İslam Memiş, yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının ilk çeyrekte yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü kaydetti. Gram altındaki yükselişlerde en önemli etkenin yurt içi piyasalarda dolar kurunun 4 lira seviyesinin üzerini görmesi olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında yükseliş gördük ancak zirveyi göremediğimizi tahmin ediyorum. 2018 yılı için 181 lira seviyesindeki öngörümüzü koruyoruz." dedi.

6 / 7 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Dün çeyrek altın 275,76 lira, Cumhuriyet altını da 1.130 liradan satılıyordu. 22 ayar bilezik ise 154,70 liradan satışa sunuluyordu. Gram altın bugün 171,18 liradan alınıp, 171,22 liradan satılıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 272,36 lira, çeyrek altının satış fiyatı ise 278,52 lira. Cumhuriyet altınında ise satış fiyatı 1.137 lira oldu.Yarım altın 543,06 liradan alınırken, 557,07 liradan satılıyor. 22 ayar bileziğin satış fiyatı 156 lira oldu.