FİNANS

Altının gramı 1,5 ayın en yükseğinde

15 Ocak 2018 11:30

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 162,3 lira ile 1,5 ayın zirvesinde dengelendi

Altının gramı 1,5 ayın en yükseğinde

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 162,3 lira ile 1,5 ayın zirvesinde dengelendi.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak pozitif bir seyir izleyen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak uluslararası piyasaların kapanışında 161,3 liraya yükselmişti.

Gram altın, yükseliş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,6 artışla, 1 Aralık 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 162,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.087 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.342 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risklerin bu hafta altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirterek, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin de ons altın fiyatına olumlu yansıdığını kaydetti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim ve Suriye ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirten Memiş, "Dolar/TL'de toparlanma yaşanırsa altının gram fiyatı bu hafta yükselişlerini sürdürebilir diye tahmin ediyoruz. Bugün altının gram fiyatında 161,0-163,0 lira bandında işlemler gerçekleştirilmesini bekliyoruz." dedi.

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