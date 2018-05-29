FİNANS

Altının gramı ne kadar oldu? İşte gram altında son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2018 14:12 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki düşüşle bereber güne yatay başlamasının ardından 191,5 lira seviyelerinde dengeledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.286 liradan satılıyor.

Altının gramı ne kadar oldu? İşte gram altında son durum

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,82 azalışla 191,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 191,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.286 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda azalan risk algısı ile değer kazanan dolar endeksinin altının ons fiyatındaki düşüşlerde etkili olduğunu belirterek, teknik açıdan ons altında 1.295 doların destek, 1.305 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), dün bir hafta vadeli repo faizini yüzde 16,5 ile politika faizi olarak uygulayacağını duyurduğunu anımsatan Memiş, TCMB’nin bu hamlesinden sonra döviz kurlarındaki sert düşüşlerin etkisiyle altının gram fiyatının 190,2 liraya kadar gerilediğini söyledi.

Memiş, dolar kurunun altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, bugün altının gram fiyatının 190-197 lira aralığında dalgalanmasını beklediklerini bildirdi.AA


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