FİNANS

Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 248 bin 700 lira, en yüksek 250 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 250 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 147 milyon 172 bin 80,54 lira, işlem miktarı ise 594,29 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 148 milyon 579 bin 432,38 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Merkez Döviz ve Kıy.Mad., Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

KAYNAK:AA

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası varBakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var
Kilosu 1 liraya kadar geriledi!Kilosu 1 liraya kadar geriledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın gram altın

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlar bu haberi bekliyor

Milyonlar bu haberi bekliyor

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 80 liradan satılıyor

Bu paralara dikkat!

Bu paralara dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

Bakan Varank’tan esnafa kritik uyarı

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

"Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi"

Kilosu 1 liraya kadar geriledi!

Fırtına kiviye zarar verdi

Yüzde 25 hasar var! Üreticiler başvuru yapabilir

Kuraklığa dayanıklı yerli patates çeşidi geliştirildi

Kuraklığa dayanıklı yerli patates çeşidi geliştirildi

Mezar bakımı için şirket kurdu

Mezar bakımı için şirket kurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.