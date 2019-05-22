Altının kilogramı 250 bin 300 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 248 bin 700 lira, en yüksek 250 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 250 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 147 milyon 172 bin 80,54 lira, işlem miktarı ise 594,29 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 148 milyon 579 bin 432,38 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Merkez Döviz ve Kıy.Mad., Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

KAYNAK:AA

