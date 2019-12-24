FİNANS

Altının kilogramı 284 bin 600 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 284 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 284 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 284 bin 600 lira, en yüksek 285 bin 365 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 284 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 549 milyon 871 bin 60,75 lira, işlem miktarı ise 1.945 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 551 milyon 687 bin 32,61 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 283.400,001.484,00En Düşük 284.600,001.484,00En Yüksek285.365,001.493,00Kapanış284.600,001.490,50Ağırlıklı Ortalama 285.166,951.490,61Toplam İşlem Hacmi (TL)549.871.060,75 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.945,29 Toplam İşlem Adedi46

'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
Isparta’da 53 bin metrekare alanda 5 bin ton mantar üretimiIsparta’da 53 bin metrekare alanda 5 bin ton mantar üretimi
Yoğun talep geliyordu! 3 yıl daha uzatıldıYoğun talep geliyordu! 3 yıl daha uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Yoğun talep geliyordu! 3 yıl daha uzatıldı

Yoğun talep geliyordu! 3 yıl daha uzatıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

'Değerli konut vergisi' yeniden düzenlenecek

7 Aralık'ta yürürlüğe girmişti! Yeniden düzenlenecek

Uşak’ta 3 projeye 4 milyon 650 bin TL hibe desteği

Uşak’ta 3 projeye 4 milyon 650 bin TL hibe desteği

İBB, Esenler Otogarı’nın işletmesini ihale edecek

İBB, Esenler Otogarı’nın işletmesini ihale edecek

Isparta’da 53 bin metrekare alanda 5 bin ton mantar üretimi

Isparta’da 53 bin metrekare alanda 5 bin ton mantar üretimi

Ad ve soyad değişikliği uygulaması 3 yıl daha uzatıldı

Yoğun talep geliyordu! 3 yıl daha uzatıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.