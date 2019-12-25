İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 285 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 284 bin 500 lira, en yüksek 286 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 285 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 640 milyon 90 bin 631,43 lira, işlem miktarı ise 2.272 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 642 milyon 737 bin 986,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 284.600,001.490,50En Düşük 284.500,00-En Yüksek286.650,00-Kapanış285.500,00-Ağırlıklı Ortalama 286.036,96-Toplam İşlem Hacmi (TL)640.090.631,43 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.271,60 Toplam İşlem Adedi43

