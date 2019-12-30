FİNANS
  4. Altının kilogramı 289 bin 250 liraya yükseldi

Altının kilogramı 289 bin 250 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 17:21 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 289 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 289 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 289 bin lira, en yüksek 290 bin 225 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 289 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 106 milyon 978 bin 675,45 lira, işlem miktarı ise 10.782 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 112 milyon 822 bin 539,17 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Ziraat Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 289.000,001.510,00En Düşük 289.000,001.509,90En Yüksek290.225,001.515,00Kapanış289.250,001.512,00Ağırlıklı Ortalama 289.369,831.509,96Toplam İşlem Hacmi (TL)3.106.978.675,45 Toplam İşlem Miktarı (Kg)10.782,09 Toplam İşlem Adedi51

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