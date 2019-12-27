İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 289 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 287 bin 750 lira, en yüksek 289 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 289 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 444 milyon 284 bin 595,50 lira, işlem miktarı ise 1.557 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 455 milyon 615 bin 739,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve EHG Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 287.250,001.504,40En Düşük 287.750,001.494,00En Yüksek289.000,001.510,00Kapanış289.000,001.510,00Ağırlıklı Ortalama 288.441,611.508,33Toplam İşlem Hacmi (TL)444.284.595,50 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.557,14 Toplam İşlem Adedi42

