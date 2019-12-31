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  4. Altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi

Altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 16:44 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 291 bin 300 lira, en yüksek 291 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 291 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 533 milyon 237 bin 356,22 lira, işlem miktarı ise 1.851,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 537 milyon 92 bin 247,47 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 289.250,001.512,00En Düşük 291.300,001.522,50En Yüksek291.750,001.525,00Kapanış291.300,001.522,50Ağırlıklı Ortalama 291.414,891.508,33Toplam İşlem Hacmi (TL)533.237.356,22 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.851,50 Toplam İşlem Adedi43

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı KMKTP

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