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  4. Altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi

Altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 292 bin 400 lira, en yüksek 301 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,18 azalışla 292 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 284 milyon 47 bin 514,71 lira, işlem miktarı ise 963 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 288 milyon 633 bin 870,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ve HSBC Bank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 302.000,001.538,80En Düşük 292.400,001.545,40En Yüksek301.800,001.572,50Kapanış292.400,001.548,00Ağırlıklı Ortalama 294.702,811.551,01Toplam İşlem Hacmi (TL)284.047.514,71 Toplam İşlem Miktarı (Kg)962,65 Toplam İşlem Adedi38

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı, KMKTP,

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