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  4. Altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi

Altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 291 bin 800 lira, en yüksek 293 bin 499 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 292 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 470 milyon 492 bin 985,02 lira, işlem miktarı ise 5.058 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 475 milyon 704 bin 879,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 292.820,001.550,00En Düşük 291.800,001.547,50En Yüksek293.499,001.555,35Kapanış292.900,001.550,00Ağırlıklı Ortalama 292.647,061.551,15Toplam İşlem Hacmi (TL)1.470.492.985,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.057,56 Toplam İşlem Adedi59

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı, KMKTP,

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