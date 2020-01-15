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  4. Altının kilogramı 293 bin 750 liraya yükseldi

Altının kilogramı 293 bin 750 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 293 bin 750 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 293 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 293 bin 700 lira, en yüksek 294 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 293 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 621 milyon 169 bin 648,54 lira, işlem miktarı ise 2.126 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 621 milyon 169 bin 648,54 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 292.500,001.546,20En Düşük 293.700,001.551,15En Yüksek294.700,001.553,65Kapanış293.750,001.552,05Ağırlıklı Ortalama 293.960,291.552,50Toplam İşlem Hacmi (TL)621.169.648,54 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.125,62 Toplam İşlem Adedi48

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı, KMKTP,

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