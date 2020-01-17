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  4. Altının kilogramı 294 bin 600 liraya yükseldi

Altının kilogramı 294 bin 600 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 294 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 294 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 292 bin 700 lira, en yüksek 294 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 294 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 30 milyon 769 bin 674,26 lira, işlem miktarı ise 3.531,60 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 35 milyon 964 bin 392,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Tıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 292.850,001.556,10En Düşük 292.700,001.554,45En Yüksek294.600,001.560,04Kapanış294.600,001.558,90Ağırlıklı Ortalama 293.617,161.555,73Toplam İşlem Hacmi (TL)1.030.769.674,26 Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.531,60 Toplam İşlem Adedi47

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