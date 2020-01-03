İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 292 bin 650 lira, en yüksek 297 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 297 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 665 milyon 829 bin 437,19 lira, işlem miktarı ise 2.263,29 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 675 milyon 384 bin 169,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 291.600,001.520,00En Düşük 292.650,001.541,00En Yüksek297.800,001.550,00Kapanış297.800,001.547,30Ağırlıklı Ortalama 296.305,381.545,61Toplam İşlem Hacmi (TL)665.829.437,19 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.263,29 Toplam İşlem Adedi61

