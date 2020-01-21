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  4. Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 296 bin 400 lira, en yüksek 298 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 297 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 328 milyon 876 bin 320,97 lira, işlem miktarı ise 4 bin 534 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 332 milyon 352 bin 58,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 296.800,001.558,90En Düşük 296.400,001.555,70En Yüksek298.800,001.567,00Kapanış297.000,001.555,70Ağırlıklı Ortalama 297.817,201.561,08Toplam İşlem Hacmi (TL)1.328.876.320,97 Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.534,12 Toplam İşlem Adedi55

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