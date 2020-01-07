İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 300 bin 750 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 300 bin 100 lira, en yüksek 302 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 300 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 855 milyon 568 bin 166,85 lira, işlem miktarı ise 2.856,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 864 milyon 965 bin 737,76 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ile Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 303.100,001.577,90En Düşük 300.100,001.562,50En Yüksek302.400,001.576,40Kapanış300.750,001.569,50Ağırlıklı Ortalama 300.627,291.567,56Toplam İşlem Hacmi (TL)855.568,166,85 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.856,34 Toplam İşlem Adedi63

