Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek

Analistler, konjonktürün bu şekilde devam etmesi halinde son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.555 dolar seviyesinin test edilebileceğini kaydetti.

Altının ons fiyatı son üç haftanın en yüksek seviyesi olan 1.526 dolara yükseldikten sonra, 1.520 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler dahilinde faiz indirimine gitmesine rağmen, toplantı sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell'ın beklenenden şahin bulunması, altın fiyatlarındaki yükselişi bir nebze olsun baskılamış görünüyor.

Çin ile ABD arasında süregelen ticaret savaşları ve dünya genelinde artan jeopolitik riskler merkez bankalarını genişlemeci politikalara zorlarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesinde para politikalarının maliye politikalarıyla desteklenmesinin azami önem teşkil ettiğini söyledi.

Merkez bankalarının güvercin duruşunun altın fiyatlarını destekleyeceği beklentisi, altında gelinen seviyenin en önemli katalizörlerinden biri oldu. Küresel çapta merkez bankaları beklentiler yönünde hareket ederek politika faizlerini düşürdü.

Ticaret savaşlarında yaşanacak iyimser gelişmelerle altın fiyatında belirli gevşeme yaşanabileceğini tahmin eden analistler, 1.480-1.490 seviyesinin altının ons fiyatı için önemli destek olduğunu belirtti.

ALTIN FİYATLAMASINI ETKLİYEN FARKTÖRLER

Merkez bankalarının adımları sonrası yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altının fiyatlamasında ABD ile Çin arasında süregelen ticaret görüşmeleri başta olmak üzere, küresel makro ekonomik veriler, jeopolitik riskler ve siyasi gelişmelerin önemli rol oynaması bekleniyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları iki ülkeyi de olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. İki ülke de ticaret savaşları sebebiyle ortaya çıkan ekonomik bozulmaları para ve maliye politikalarıyla önlemeye çalışırken, süreci asgari hasarla atlatmaya çaba sarf ediyor.

New York Fed'in Gelecek 12 Aylık Resesyon Beklenti Raporu'nda ABD ekonomisinin Ağustos 2020'de resesyona girme ihtimalini yaklaşık yüzde 38 seviyesinde görüyor. Bu seviye, 2009'dan bu yana ulaşılan en yüksek değere işaret ediyor. 1967 yılından beri bu seviyeye her ulaşıldığında ABD ekonomisi resesyona girdi.