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Altınla ilgili çarpıcı değerlendirme: "Bu aylar 'altın' ayları"

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2021 16:32 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesi Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, altında düşüş seviyesi devam ederken yatırımcıların bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Altınla ilgili çarpıcı değerlendirme: "Bu aylar 'altın' ayları"

Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, pandemi nedeniyle dünyada global merkezli kuruluşlarının yayınladığı rapora göre altının güvenli bir liman yolunda ilerlediğini söyledi. Kumaş," Şu an altının düşme seviyesinin bir müddet daha gideceğini ancak uzun vadede yatırımcıların yüzünü güldürecek" dedi.

"HAZIRDA PARASI OLANLAR ALTINA YATIRSINLAR"

Hali hazırda parası olan yatırımcılara seslenerek bu ayların altın ayı olduğunu söyleyen Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, "Uzun zamandır altında yaşanılan düşme türbülansı bir müddet daha devam edebilir. Tabii yatırımcılarımız da şunu bilsinler ki 1. çeyrek veya 2 çeyrekte olmasa bile 3. çeyrekte bu altının yükseleceğine inanıyoruz. Altın şu an düşmüşken hazır parası olanlar altın alma fırsatını değerlendirsinler diye düşünüyorum.

"ŞU AYLAR YATIRIM AYLARI"

Altın hepimizin bildiği gibi ilk dünyamızın ilk madenlerinden bir tanesidir. Bundan sonra da yatırımcılarımız için altın önemli bir yatırım limanı olacaktır. Yani buradaki düşme oranlarına bakacak olursak şu aylar vatandaşlarımız için yatırım aylarıdır diyebiliriz. Geçtiğimiz sene son bir yılı değerlendirdiğimizde 287 bandının üstündeyiz. Geçtiğimiz sene Ocak ayında altın 280 bandında, bu sene 100 artarak 380 bandında devam ediyor. Bu düşüşlere baktığımız zaman kardan zarara diye görünüyor. Dünyadaki pandemiyle beraber İngiltere merkezli uluslararası kuruluşların yayınladığı raporda altının güvenli bir liman olma yolunda ilerleyeceğini bizlere göstermektedir" diye konuştu.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
altının modası geçti.sür eşeğni krıpto paralara
sarrafların son çırpınışları altın armayacak tam tersine dahada düşecek bu olay sadece türkiyeyle alakalı değil dünyada altın düşüyor global yatırımlar farklı alanlara kayıyor altının fiyatı bukadar yüksek olmamalı bu günkü reel fiyat 150 /175 tl bandında olmalıydı hiç bir ürünün değeri bu kadar agresif artmadığı gibi çoğunun fiyatları geriledi
kesinlikle inanmayın fiyatlar düşünce spekilasyon yoluyla Altını hareketlendirmeye çabalıyorlar bekleyin biraz daha düşecektir 385 leri görce ve en nüyük pikte 425 olacak rahat olun
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