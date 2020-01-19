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  4. Altınyıldız Classics, Evlilik Hazırlıkları Fuarı'na katıldı

Altınyıldız Classics, Evlilik Hazırlıkları Fuarı'na katıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Altınyıldız Classics'in Satış Direktörü İbrahim Erbaş: - "Ekonomi koşullarından etkilenmeyen tek sektör düğünler. Yılda 550-600 bin düğün yapılıyor. Bizim yıldız ve en çok tercih edilen ürünümüz ise saten yakaları sonrasında çıkan damatlıklarımız"

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda, farklı düğün konseptlerine farklı tarzlar sunan özel kreasyonunu stil sahibi damat adaylarıyla buluşturdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 18'incisi gerçekleşen Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda Altınyıldız Classics de yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyıldız Classics Satış Direktörü İbrahim Erbaş, düğünlerde halen en çok klasik siyah smokinlerin tercih edildiğini belirtti.

Ekonomi koşullarından etkilenmeyen tek sektörün düğünler olduğunu vurgulayan Erbaş, "Yılda 550-600 bin düğün yapılıyor. Bizim yıldız ve en çok tercih edilen ürünümüz ise saten yakaları sonrasında çıkan damatlıklarımız. Çünkü damatlar, bu tasarımı daha sonra takım elbise olarak da kullanabiliyorlar. Tek parçayla iki farklı tarz sunan bu özel tasarımlarla hem davetlerde hem de ofiste daima stil sahibi görünmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde, siyah gibi zamansız modellerin yanı sıra lacivert ve bordo renklerinin de tercih edildiğini belirten Erbaş, 2020 yaz sezonu trendlerinde ve salon düğünlerinde kendinden desenli kumaşların öne çıktığını, kır düğünleri için trend rengin bu yaz da beyaz olduğunu, aynı zamanda kırlangıç yakaların da geri döndüğünü kaydetti.

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