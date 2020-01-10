"Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 18'inci Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni’nde yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Şirket açıklamasına göre, Altınyıldız Classics sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen tören Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bahri Şahin, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "35 bin öğrencimizin tercihleriyle seçilen yılın yıldızlarını kutluyorum. Üniversitemiz, 1600 akademisyen ve Teknopark’ımızdaki 7 bin Ar-Ge çalışanı ile Türkiye’nin milli hedeflerine doğru canla başla çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.