FİNANS

Amasya’nın tescilli 'çeyrek altın’ı: Çiçek Bamyası

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

Amasya’da üretilen coğrafi işaret tescilli 'Çiçek Bamyası' çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç kaybetmediğinden dolayı yöre halkı tarafından 'çeyrek altın’ olarak adlandırılıyor.

Yaz boyunca sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte toplanmaya başlanan minik bamyalar iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılması sonrası iç piyasanın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl il genelinde 5 bin 700 dekardan fazla alanda ekimi yapılıp 2 bin tonun üstünde üretimi sağlanan bamyanın bu yıl ki hasadının da yine verimli olması bekleniyor.

Bamyanın üretiminin en fazla yapıldığı ilçelerinin önemli gelir kaynaklarının başında geldiğini belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "12 ay bozulmayan hatta bir yıl sonrasına kadar sarkabilen özelliği var. Üreticisinin her an, her gün satabileceği, tıpkı çeyrek altın gibi paraya çevirebileceği bir ürün” dedi.

Öztürk, kurusunun kilosunu 150 liraya kadar fiyatlarda satıldığını belirterek ürünün bugünlerde ortalama 100 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Eşiyle birlikte günün erken saatlerinden itibaren topladığı bamyanın hasadının zorlu olduğuna değinen Dereköy’den Dursun Arslan da “Bamyan varsa altının var derler” sözleriyle yöre halkının bu ürüne verdiği öneme işaret etti.

Amasya 'Çiçek Bamyası', Amasya Valiliğinin himayelerinde sürdürülen çalışmalar sonucu geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Vali Osman Varol’un talimatlarıyla hazırlanan Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde de 'Amasya Çiçek Bamyası’nın da aralarında olduğu ilin kritik öneme sahip stratejik ürünlerinin verimi ile kalitesinin artırılması ve pazarlama imkanlarının genişletilmesi amaçlanıyor.

KAYNAK: İHA

Gece yarısı korkunç olay! Aracın önünü görenler gözlerine inanamadıGece yarısı korkunç olay! Aracın önünü görenler gözlerine inanamadı
Ziraat Katılım’dan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracıZiraat Katılım’dan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Dünyanın en büyüğü inşa ediliyor Dünyanın en büyüğü inşa ediliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amasya çeyrek altın

En Çok Okunan Haberler

Dilan Çiçek Deniz'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Dilan Çiçek Deniz'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Dolar 3 haftanın en düşük seviyesinde

Dolar 3 haftanın en düşük seviyesinde

45 yıllık rüya sona erdi!

45 yıllık rüya sona erdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ziraat Katılım’dan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Ziraat Katılım’dan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracı

'Dünyanın en büyük doğal gaz depolama alanını inşa ediyoruz'

Dünyanın en büyüğü inşa ediliyor

Trafikte yeni uygulama; 3 boyutlu yaya geçidi

Trafikte yeni uygulama; 3 boyutlu yaya geçidi

Yusufeli Barajı’nda gövde yüksekliği 115 metreye ulaştı

Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!

ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı

O ödemelere başlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.