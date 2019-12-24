Amazon.com.tr’de yılbaşı fırsatları başladı

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr’nin elektronikten oyuncağa, modadan kitaba birçok farklı kategoride gerçekleştireceği yılbaşı fırsatları başladı.

Amazon.com.tr’den yapılan açıklamaya göre, 24-27 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak yılbaşı fırsatlarında oyuncaktan elektroniğe, modadan kitaba kadar birçok kategoride yüzlerce ürün yüzde 60’a varan indirimlerle tüketicilerle buluşuyor.

Ayrıca 24-27 Aralık tarihleri arasında yılbaşı fırsatları dönemi boyunca 150 TL ve üzeri siparişlerde “Ücretsiz Ekspres Teslimat” seçeneği sunuluyor. Hizmet, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli oluyor.

"Ücretsiz Ekspres Teslimat" hizmeti Ankara, Bursa, İstanbul (Adalar, Çatalca ve Silivri hariç), İzmir ve Kocaeli’nin de dahil olduğu illerin seçili ilçelerinde ve limitli taşıma kapasitesiyle geçerli olacak.

Amazon.com.tr müşterileri 50 TL ve üzeri siparişlerinde “Ücretsiz Standart Teslimat” hizmetinden faydalanmaya devam edebiliyor. “Ücretsiz Ekspres Teslimat”, 150 TL ve üzeri alışveriş yapan kullanıcılara sunulmuş ek bir hizmet olarak ön plana çıkıyor.