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'Ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınmayacak'

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Bakanlığımız tarafından ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınacağı yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir" açıklamasını yaptı.

'Ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınmayacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın kuruluşlarında "geri kazanım katılım payı" ile ilgili haberlerin yer aldığı belirtildi.

Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasının 29 Kasım 2018'de TBMM'deki tüm siyasi partilerin mutabakatıyla kabul edildiği anımsatılarak, bu uygulamanın katılım payına tabi ürünleri piyasaya süren işletmeleri ilgilendiren bir uygulama olduğu vurgulandı.

Ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı bildirilen açıklamada, vatandaştan herhangi bir ücret alınmasının asla söz konusu olmadığı kaydedildi.


'ARTIK YÖNETİMİNİN DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE YAPILMASI SAĞLANACAK'

Açıklamada, 2005'ten beri ambalaj atıkları ile akü, pil, lastik, madeni yağlar, elektronik eşya gibi özel atıkların yönetimi konusunda Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşların faaliyet gösterdiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Bakanlığımızca yapılan tüm iyileştirme çalışmalarına rağmen bugüne kadar atık toplanmasında hedeflenen artış sağlanamamıştır. Bu nedenle, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle atıkların azaltılması ve geri dönüşümün sağlanabilmesi için bahse konu ürünleri üreten/ithal eden/piyasaya süren işletmelerden ürünün cinsine göre Geri Kazanım Katılım Payı tahsil edilecektir. Gelecek nesillere daha temiz, çevreci ve yaşanabilir şehirler bırakmak hedefiyle yürütülen bu çalışmayla atık yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanacak, israfın önüne geçilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj ürün

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