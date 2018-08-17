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Amerika kendi ayağına sıkıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2018 03:57 | Son Güncelleme

Doları tehdit unsuru olarak kullanıp, ticaret savaşı başlatan ABD adeta kendi ayağına sıkıyor. Ülkenin şirketleri borsada erirken, işsizliğin artması bekleniyor.

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Trump'ın başkanlığa seçilmesinin ardından küresel haydutluğa soyunan ve ticaret savaşlarını başlatan ABD, adeta kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Doları küresel bir tehdit unsuru olarak kullanan ülkeye karşı, tüm dünyada tepki her geçen büyüyerek alternatif para birimi arayışını hızlandırırken, ABD'ye karşı başlatılan yaptırımlar da ülke ekonomisini tehdit edici boyuta geldi.

BİRÇOK SEKTÖR ZOR DURUMA DÜŞTÜ

Sabah gazetesinden Engin Tunç'un haberine göre, Meksika, Çin ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye ek gümrük vergisi yaptırımları uygulayan Amerika Başkanı Donald Trump, yaptığı hamlelerle birlikte ülkesindeki çelik, alüminyum, inşaat ve otomotiv sektörlerini zor duruma soktu. Özellikle çelik ve alüminyuma getirilen ek vergilerin etkisiyle, ABD'nin AK Steel, General Motors ve Boeing'in de aralarında bulunduğu önemli şirketlerinin piyasa değeri 45 milyar dolar azaldı.

TÜRKİYE'NİN KARARI ABD'Yİ SARSTI

Son dönemde hedef tahtasına konan Türkiye'nin almış olduğu misilleme kararları, CNN International'de "Türkiye, ABD mallarına yeni tarife ile ağır tokat attı" alt başlığıyla duyurulup, ABD borsalarındaki düşüş "Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı" şeklinde yorumlandı. Trump'ın hamlelerinin etkisiyle ülkede konut fiyatları yüzde 6.4 artarken, 300 bin kişinin istihdam edildiği çelik ve alüminyum sektöründe işsizliğin artması bekleniyor.

HARLEY DAVİDSON ABD'DEN ÇEKİLİYOR

Son iki ayda ABD'li 20 bin şirket tarifelerden muafiyet için başvurdu. Ayrıca Harley Davidson, AB'nin getirdiği vergiler nedeniyle zor duruma düştüğü için ABD'deki üretiminin büyük bir kısmını durdurup operasyonlarını yurtdışına taşımaya karar verdi.

Türkiye'nin ABD'ye karşı uyguladığı yaptırımlar CNN'de "Türkiye ABD mallarına yeni tarifeyle ağır tokat attı" şeklinde duyuruldu.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI

ABD - KANADA

2017'de ABD Ticaret Bakanlığı, Kanada'dan ithal edilen yumuşak kereste ürünlerine yüzde 3 ila 24 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirdi. Bu yıl ise Trump, Kanada'dan ithal edilen çelik için yüzde 25 ve alüminyum için de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

ABD - ÇİN

Temmuz ayında ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. ABD daha sonra getirdiği yeni tarifelerle 200 milyar doların üzerinde bir yaptırım listesi belirledi.

ABD - MEKSİKA

Trump, Kanada ve Avrupa Birliği ile birlikte Meksika'dan da ithal edilen çelik için yüzde 25 ve alüminyum içinde yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

ABD - TÜRKİYE

10 Ağustos'ta Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı. Trump attığı mesajda, gümrük vergisini alüminyumda yüzde 20, çelikte ise yüzde 50'ye çıkartacağını söyledi.

MİSİLLEME

KANADA- ABD

ABD'nin adımına karşılık Kanada, bu ülkeden ithal edilen et, kahve, şekerleme, kontraplak, akçaağaç pekmezi ve çelik ile alüminyuma karşı toplamı 16.6 milyar dolar değerindeki ürüne misilleme gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

ÇİN - ABD

Çin, ABD yönetiminin ek vergi uygulamasına karşı 50 milyar dolarlık vergi misillemesi yaptı. Pekin hükümeti, ek vergi getirdiği 659 ABD ürününe yüzde 25 vergi uygulayacağını söyledi. Vergi uygulanacak ürünler arasında soya fasulyesi, kimyasallar, viski, tütün ürünleri, kırmızı et, mısır, buğday bulunuyor.

MEKSİKA - ABD

Meksika da aralarında domuz eti, elma ve peynir çeşitlerinin bulunduğu birtakım tarımsal ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya karar verdi.

TÜRKİYE - ABD

ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı ek vergi uygulamasının ardından Türkiye'den çok sert misilleme geldi. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100'ün üzerinde artırılmasına karar verilirken, toplamda 533 milyon dolarlık yaptırım uygulanacak. Bunun yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte ülkenin teknoloji ürünlerine de boykot çağrısı yapıldı.ken, 300 bin kişinin istihdam edildiği çelik ve alüminyum sektöründe işsizliğin artması bekleniyor.

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