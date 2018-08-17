Amerika kendi ayağına sıkıyor

Trump'ın başkanlığa seçilmesinin ardından küresel haydutluğa soyunan ve ticaret savaşlarını başlatan ABD, adeta kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Doları küresel bir tehdit unsuru olarak kullanan ülkeye karşı, tüm dünyada tepki her geçen büyüyerek alternatif para birimi arayışını hızlandırırken, ABD'ye karşı başlatılan yaptırımlar da ülke ekonomisini tehdit edici boyuta geldi.

BİRÇOK SEKTÖR ZOR DURUMA DÜŞTÜ



Sabah gazetesinden Engin Tunç'un haberine göre, Meksika, Çin ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye ek gümrük vergisi yaptırımları uygulayan Amerika Başkanı Donald Trump, yaptığı hamlelerle birlikte ülkesindeki çelik, alüminyum, inşaat ve otomotiv sektörlerini zor duruma soktu. Özellikle çelik ve alüminyuma getirilen ek vergilerin etkisiyle, ABD'nin AK Steel, General Motors ve Boeing'in de aralarında bulunduğu önemli şirketlerinin piyasa değeri 45 milyar dolar azaldı.

TÜRKİYE'NİN KARARI ABD'Yİ SARSTI



Son dönemde hedef tahtasına konan Türkiye'nin almış olduğu misilleme kararları, CNN International'de "Türkiye, ABD mallarına yeni tarife ile ağır tokat attı" alt başlığıyla duyurulup, ABD borsalarındaki düşüş "Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı" şeklinde yorumlandı. Trump'ın hamlelerinin etkisiyle ülkede konut fiyatları yüzde 6.4 artarken, 300 bin kişinin istihdam edildiği çelik ve alüminyum sektöründe işsizliğin artması bekleniyor.