Anadolu Efes "Accelerate2030" ile "Platin Ödül" kazandı

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Anadolu Efes, Türk girişimcilerin etkilerini dünyaya yayma hedefiyle UNDP ve Impact Hub işbirliğinde desteklediği Accelerate 2030 programı ile 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nden ödülle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunan projelerin ödüllendirildiği zirvede Anadolu Efes, “En İyi İşbirliği” kategorisinde “Platin Ödül”ün sahibi oldu.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından 24 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkıda bulunan projeler 5 ayrı kategoride ödüllendirildi.

Anadolu Efes, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17. maddesi olan “Amaçlar İçin Ortaklıklar”a katkıda bulunan Accelerate 2030 programıyla “En İyi İş Birliği” kategorisinde “Platin Ödül”ün sahibi oldu. 10 yıl boyunca 150’den fazla KSS projesine ve birçok değerli kuruma ev sahipliği yapan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, Türkiye’nin en iyi sosyal fayda projelerini farklı sektörlerden paydaşlarla 11. kez bir araya getirdi. Topluma yarar sağlayan, değer katan projeleri farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan ve iş birlikleri yaratan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 11. yılında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na katkıda bulunan projeleri ödüllendirdi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunan girişimlerin ihtiyaçlarını karşılayıp onların büyümesini destekleme misyonuyla çalışmalarını yürüten küresel ve çok paydaşlı bir program olan Accelerate2030, bu yıl 20'den fazla ülkeye ulaştı. Bugüne kadar 16 ülkede 150’nin üzerinde girişimciye destek verilen program kapsamında en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümler tespit ediliyor ve uzman eğitimleri, iş klinikleri, stratejik eşleştirme ve koçluk desteklerine erişimi içeren 6 aylık yoğun bir hazırlık programına erişim olanağı sunuluyor.

Accelerate2030 Türkiye Programı; daha yaşanabilir bir dünya inşa etme ve sorunlara yenilikçi çözümler getirmede kritik öneme sahip olan girişimcilere akıllı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmeleri ve uygulayabilmeleri için tüm sektörleri kapsayan global bir çerçeve sunuyor. Anadolu Efes, Impact Hub İstanbul ve UNDP işbirliğinde desteklediği Accelerate2030 programı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirme odaklı projelere uluslararası seviyede ölçeklenme konusunda destek veriyor.

Accelerate2030 Türkiye Programı’na seçilen sosyal etki odaklı girişimlerin; ölçeklenmeleri için gerekli olan desteklere, kaynaklara ve iş ağlarına hem yerel hem de global anlamda erişme şansı elde etmeleri hedefleniyor. Program ile Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na somut katkı sağlayacak yaratıcı iş modelleri konusunda girişimcilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, gençleri girişimciliğe teşvik etmek amaçlanıyor.

Türkiye programı kapsamında en yenilikçi ve gerçekleştirilebilir çözümler tespit edilerek bu girişimlere 6 aylık yoğun bir hazırlık programına erişim olanağı sunuldu. JOON, TOLKIDO, ve NATURANSA adlı girişimler, etkilerini ileriye taşımak için birebir koçluk desteği aldı. BIOLIVE, girişimi BM zirvesinde Türkiye’yi temsil etti.

