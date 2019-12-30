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  4. Anadolu kadınlarının el emekleri, teknoloji ile yurdun dört bir yanında

Anadolu kadınlarının el emekleri, teknoloji ile yurdun dört bir yanında

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 09:19 | Son Güncelleme

Anadolu kadınlarının el emekleri, teknoloji ile yurdun dört bir yanında

İSTANBUL (AA) - Teknosa'nın 2007 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğü "Kadın için Teknoloji" ücretsiz teknoloji eğitimlerinin bu yılki serisi tamamlandı.

Şirket açıklamasına göre, Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında 12 yıldır süren sosyal sorumluluk projesi "Kadın için Teknoloji" ile binlerce kadın dijital okuryazarlığa adım attı.

Projenin 2019 yılı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, Trabzon, Aydın, Bursa, Kayseri, Manisa, Adana, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kırklareli illerinde yaklaşık 2 bin kadına eğitim verildi.

Bugüne kadar 66 ilde, 18 bin kadının faydalandığı eğitimlerde 2019 yılında 2 bin kadına ulaşıldı.

Kadın için Teknoloji eğitimleri kapsamında bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı hakkında bilgiler veriliyor.

16 saatlik eğitim sonunda dijital okuryazar haline gelen kadınlar, sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor ve bu kanallardan kendi girişimlerinin tanıtımını yapma fırsatı da buluyor.

- Adıyaman'da hasır çanta, Şanlıurfa'da el işleri

Adıyaman Gençlik Evi ve İşkur bünyesinde açılan hasır çanta yapım kursuna gelen kadınlar, Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında aldıkları eğitimler sonrasında yaptıkları el işi hasır çantaları sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunarak aile bütçesine destek olmaya başladı.

Şanlıurfa Ahmet Yesevi ÇATOM'da gerçekleştirilen el becerisi kurslarına giden kadınlar da Kadın için Teknoloji eğitimlerine katıldıktan sonra açtıkları @hanımlarınrenklidünyası Instagram sayfasından el işi ürünlerinin tanıtımını yapıyor.

Düzce'nin proje illerinde olmamasına karşın, yaz tatili boyunca Düzce'de Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında ev ortamında eğitimler düzenledi. Kadınlar, eğitimler sonrasında teknolojiyi daha aktif kullanmaya başladı. Eğitim alan kadınlardan biri @dogall_sepetimm adında bir Instagram sayfası açarak, burada el işi ürünlerinin satışını yapmaya başladı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan kadın emekçiler de Kuyucak Kadın Girişimciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu ve bu kooperatif ile ürettikleri ürünlerin ticaretini yapmaya başladı.

Kırklareli'nin Kaynarca Beldesi'nde yaşayan bir kursiyer de aldığı üniversite eğitimi sonrasında memleketine dönerek halk kütüphanesinde işe başladı ve Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında burada teknoloji eğitimleri düzenledi.

Habitat Derneği ve Teknosa'nın yürüttüğü Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında aldıkları teknoloji eğitimi ile sosyal medya satış kanallarının daha efektif kullanımını, Office uygulamalarıyla da bütçe hesap tutma formüllerini öğrendi. Kadınlar satışlarını "https://www.facebook.com/kuyucakkadinkooperatifi" adlı Facebook sayfası üzerinden yapabiliyor.

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