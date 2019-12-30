Anadolu kadınlarının el emekleri, teknoloji ile yurdun dört bir yanında

16 saatlik eğitim sonunda dijital okuryazar haline gelen kadınlar, sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor ve bu kanallardan kendi girişimlerinin tanıtımını yapma fırsatı da buluyor.

Kadın için Teknoloji eğitimleri kapsamında bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı hakkında bilgiler veriliyor.

Bugüne kadar 66 ilde, 18 bin kadının faydalandığı eğitimlerde 2019 yılında 2 bin kadına ulaşıldı.

Projenin 2019 yılı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, Trabzon, Aydın, Bursa, Kayseri, Manisa, Adana, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kırklareli illerinde yaklaşık 2 bin kadına eğitim verildi.

Şirket açıklamasına göre, Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında 12 yıldır süren sosyal sorumluluk projesi "Kadın için Teknoloji" ile binlerce kadın dijital okuryazarlığa adım attı.

İSTANBUL (AA) - Teknosa'nın 2007 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğü "Kadın için Teknoloji" ücretsiz teknoloji eğitimlerinin bu yılki serisi tamamlandı.

- Adıyaman'da hasır çanta, Şanlıurfa'da el işleri

Adıyaman Gençlik Evi ve İşkur bünyesinde açılan hasır çanta yapım kursuna gelen kadınlar, Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında aldıkları eğitimler sonrasında yaptıkları el işi hasır çantaları sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunarak aile bütçesine destek olmaya başladı.

Şanlıurfa Ahmet Yesevi ÇATOM'da gerçekleştirilen el becerisi kurslarına giden kadınlar da Kadın için Teknoloji eğitimlerine katıldıktan sonra açtıkları @hanımlarınrenklidünyası Instagram sayfasından el işi ürünlerinin tanıtımını yapıyor.

Düzce'nin proje illerinde olmamasına karşın, yaz tatili boyunca Düzce'de Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında ev ortamında eğitimler düzenledi. Kadınlar, eğitimler sonrasında teknolojiyi daha aktif kullanmaya başladı. Eğitim alan kadınlardan biri @dogall_sepetimm adında bir Instagram sayfası açarak, burada el işi ürünlerinin satışını yapmaya başladı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan kadın emekçiler de Kuyucak Kadın Girişimciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu ve bu kooperatif ile ürettikleri ürünlerin ticaretini yapmaya başladı.