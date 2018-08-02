Anadolu Landını ve Alpet'ten İş Birliği

Landini traktörlerin Türkiye’deki tek satıcısı ve 50-75 beygir gücü arasındaki dört modelden oluşan Globe serisinin dünyadaki tek üreticisi olan Anadolu Landini, Landini traktör alan müşterilerine Alpet Gold Card hediye ediyor.

Altınbaş Holding’in Türkiye ve KKTC’de akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren iştiraki Alpet iş birliği ile sunulan Alpet Gold Card ile çiftçiler kazançlı çıkıyor. Akaryakıt kampanyasından, Landini bayilerinden 1 Temmuz – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Landini marka traktör alan herkes yararlanabiliyor. Traktör alım kampanyası ile Alpet Gold Card sahibi olan çiftçiler motorin alımlarında altı ay süresince yüzde 5 indirim avantajı yaşayacak.

Anadolu Landini Satış Direktörü Belma Altın konuyla ilgili değerlendirmesinde; “Anadolu Landini olarak yaptığımız iş birlikleri ile müşterilerimize avantajlı hizmetler sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi. Türk çiftçileri tarafından yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi ile bilinen Landini traktörlerin artık çiftçiye daha çok kazandırdığını belirten Altın, “ Traktörlerimiz yüksek tork ile zorlu koşulların kolaylıkla üstesinden gelirken düşük yakıt tüketimi ile tasarruf sağlıyor. Bunun yanında Alpet ile birlikte müşterilerimize sunduğumuz yüzde 5 motorin indirimi ile kazanç katlanıyor” diye sözlerine ekledi.