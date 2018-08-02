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Anadolu Landını ve Alpet'ten İş Birliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2018 15:57 | Son Güncelleme

Anadolu Motor ve İtalyan traktör üreticisi Argo Tractors’ün yüzde 50 – yüzde 50 ortaklığı ile kurulan Anadolu Landini, çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla akaryakıt dağıtım şirketi Altınbaş Petrol (Alpet) ile iş birliği yaptı. Anadolu Landini ve Alpet arasında yapılan anlaşma kapsamında çiftçiler motorini yüzde 5 indirimle alabilecek.

Anadolu Landını ve Alpet'ten İş Birliği

Landini traktörlerin Türkiye’deki tek satıcısı ve 50-75 beygir gücü arasındaki dört modelden oluşan Globe serisinin dünyadaki tek üreticisi olan Anadolu Landini, Landini traktör alan müşterilerine Alpet Gold Card hediye ediyor.

Altınbaş Holding’in Türkiye ve KKTC’de akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren iştiraki Alpet iş birliği ile sunulan Alpet Gold Card ile çiftçiler kazançlı çıkıyor. Akaryakıt kampanyasından, Landini bayilerinden 1 Temmuz – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Landini marka traktör alan herkes yararlanabiliyor. Traktör alım kampanyası ile Alpet Gold Card sahibi olan çiftçiler motorin alımlarında altı ay süresince yüzde 5 indirim avantajı yaşayacak.

Anadolu Landini Satış Direktörü Belma Altın konuyla ilgili değerlendirmesinde; “Anadolu Landini olarak yaptığımız iş birlikleri ile müşterilerimize avantajlı hizmetler sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi. Türk çiftçileri tarafından yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi ile bilinen Landini traktörlerin artık çiftçiye daha çok kazandırdığını belirten Altın, “ Traktörlerimiz yüksek tork ile zorlu koşulların kolaylıkla üstesinden gelirken düşük yakıt tüketimi ile tasarruf sağlıyor. Bunun yanında Alpet ile birlikte müşterilerimize sunduğumuz yüzde 5 motorin indirimi ile kazanç katlanıyor” diye sözlerine ekledi.

Kampanya çerçevesinde 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında, Landini traktör modellerinden birini satın alan çiftçilere hediye edecekleri Alpet Gold Card’ın aktivasyonu sonrasındaki altı ay süresince yapacakları motorin alımlarında yüzde 5 indirim sağlayacaklarını belirten Altın; “Çiftçi dostu Anadolu Landini olarak, avantajlı kampanyalarımız, performansı güçlü, yüksek kalitedeki Landini traktörlerimiz, kaliteli hizmet anlayışımız, güçlenen bayi ve servis ağımız ile Anadolu’nun her köşesinde çiftçilerimizin yanındayız” diye konuştu.

‘‘Çiftçilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz’’

Kampanya hakkında değerlendirmelerde bulunan Alpet Pazarlama ve İletişim Müdürü Burçak Ersever “Türkiye genelinde 400’ün üzerindeki istasyonumuzla akaryakıt ve market hizmetlerimizi sürdürüyoruz. ‘Çiftçilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek ülkemizin en önemli firmalarından Anadolu Landini ile iş birliği gerçekleştirdik. Anadolu Landini bayilerinden traktör alan çiftçilerimiz avantajlı Gold Card’a sahip olarak yakıtlarını indirimli alabilecek. Alpet olarak çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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landini traktör

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