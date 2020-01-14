AnadoluJet, 29 Mart'tan itibaren yurt dışında 28 noktaya uçacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) düşük maliyetli hava yolu markası AnadoluJet, 29 Mart'tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlatacağı 28 uçuş ile dünyaya açılacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 2008 yılından bu yana Türkiye'deki havalimanlarında 100 milyonun üzerinde misafirine hizmet veren AnadoluJet, yeni uçuş ağı ile hizmet kalitesini sınırların dışına taşıyacak.

Uçuşlarını THY'nin 87 yıllık tecrübesiyle yapan AnadoluJet, yeni planlamada yurt içi uçuşlarına yurt dışında 16 ülkede 28 noktayı ekleyecek. Toplam 57 uçağa ulaşacak filosu ile hizmet verecek marka, THY'nin misafirlerine sağladığı seyahat memnuniyetini yeni uçuşlarına taşıyacak. Yer hizmetlerinden teknik bakıma tüm detaylar THY güvencesiyle gerçekleşirken, yurt dışı uçuşlarında da güvenlik ve konfor ön planda tutulacak. Turkish DO&CO tarafından hazırlanan uçak içi ücretsiz ikram servislerine de devam edilecek.

- "AnadoluJet'in kapılarını dünyaya açıyoruz"

Yeni planlama ile ilgili açıklamada görüş bildiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY ile bugüne kadar milyonlarca yolcuyu dünyanın dört bir yanına ulaştırdıklarını belirtti.