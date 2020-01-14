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  4. Anadolu’nun rüzgarına göre türbin üretti

Anadolu’nun rüzgarına göre türbin üretti

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Türkiye’de rüzgar türbininin önemli marklarından Siemens Gamesa’nın yeni türbinin montajı 2020 yılında yapacağını duyurdu.

Anadolu’nun rüzgarına göre türbin üretti

Türkiye’de rüzgar türbininin önemli marklarından Siemens Gamesa’nın yeni türbinin montajı 2020 yılında yapacağını duyurdu. Türbinin en büyük özelliği ise Anadolu iklimi gibi orta seviye rüzgâr koşullarında en yüksek verimi sağlaması olacak.

Siemens Gamesa, 53 MW’lık Kartal RES projesine, esnek güç değeri aralığına sahip olan SG 4.5-145 karasal (onshore) rüzgâr türbinlerinin tedariki için Callax Holding ile sözleşme imzaladı. Yapılan bilgilendirmede; Anadolu’nun genel iklim karakteri gibi orta seviyede rüzgâr koşullarına sahip lokasyonlar için ideal bir çözüm olan SG 4.5-145 türbini, spesifik saha koşullarına göre özelleştirilmiş çözümlerle maksimum verimlilik elde etmek üzere geliştirildi. Türbin, ilgili proje çerçevesinde esnek bir şekilde yapılandırılarak 4,2 ile 5,0 MW arası enerji üretebiliyor. Türkiye’de ilk kez sipariş edilen bu türbinlerin kurulumunun 2020 yılında yapılması planlanıyor.

İzmir, Çanakkale, Eskişehir’e kurulacak
Siemens Gamesa ayrıca Artıbir Enerji Grup’tan da 3,75 MW operasyon modlu SG 3.4-132 Class IA türbinler için toplam 30 MW’lık sipariş aldığı kaydedildi. 3,75 MW modeli için Türkiye’deki ilk siparişler olan bu türbinlerin kurulumu 2020’de yapılacak. Türkiye’deki bu yeni projeler İzmir, Çanakkale ve Eskişehir’de orta ve yüksek rüzgar koşullarındaki sahalarda hayata geçirilecek. 2019 mali yılının 4’üncü çeyreğinde imzaları atılan bu siparişlerin tamamı için uzun vadeli servis anlaşmaları da imzalandı.

"Türbinimiz Türkiye’de ilk kez kullanılacak"
Siemens Gamesa Türkiye CEO’su Ebru Çiçekliyurt, konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları ifade etti: "Ülkemizde uzun süredir koruduğumuz konumumuzu daha güçlendirecek yeni projeler almanın gururunu yaşıyoruz. Dünya genelinde toplam 2 GW’tan yüksek kapasitede projelerde kullanılan ve güçlü performansıyla müşterilerimizin tercihi olan karasal SG 4.5-145 türbinimiz Türkiye’de ilk kez kullanılacak. Türkiye’nin rüzgar enerjisi pazarı kayda değer bir büyüme potansiyeline sahip bulunuyor ve şirketimiz de ülkedeki güçlü performansıyla bu büyümeye katkı sağlamak için ideal konumda yer alıyor. Aldığımız bu yeni siparişler de müşterilerimize büyük bir ekonomik katma değer kazandıran teknoloji ve servisler sunduğumuzu bir kez daha gösteriyor."

Anadolu’nun rüzgarına göre türbin üretti

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