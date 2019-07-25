FİNANS

Analistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl yorumladı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirdi. Analistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl yorumladı?

Analistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl yorumladı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün Murat Uysal’ın başkanlığında ilk kez toplanarak faiz kararını açıkladı.Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi. Böylece 4,5 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleştirilmiş oldu.

Analistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl yorumladı?

Uğraş Ülkü, Institute of International Finance gelişmekte olan Avrupa ülkeleri araştırma birimi başkanı:

"Manşet enflasyon baz etkisi ve zayıf talebin etkisiyle Haziran'daki yüzde 15.7 seviyesinden Ekim'de büyük ihtimalle yüzde 9.2'ye gerileyecek. Türk varlıkları bugünkü 425 baz puan indirime rağmen benzerlerine kıyasla hâlâ çekici getiriler sunuyor.

"Ancak bundan sonraki faiz indirimleri TL'yi büyük değer kaybı baskısı altına sokabilir. Özellikle de ters baz etkisinin enflasyonu Kasım-Aralık ayında yüzde 13-14 bandına doğru yükselteceği ve TCMB'nin gerektiğinde para politikasını sıkılaştıramayacağı endişeleri göz önüne alındığında."

Nikolay Markov, Pictet Asset Management kıdemli ekonomisti:

"Piyasa beklentisi 250, benim beklentim 400 baz puandı, bununla uyumlu hareket ettiler."

"Daha fazla indirebilirlerdi ancak Avrupa ve ABD merkez bankalarını beklemek isteyeceklerdir. Bu iki bankanın tahminlerden daha fazla politika gevşetmesi Türkiye'de yeni indirimleri ve TL'nin istikrarını destekleyebilir."

Magdalena Polan, Legal & General Investment Management gelişmekte olan piyasalar ekonomisti:

"Net argümanlarla desteklenen beklentilerden büyük bir faiz indirimi oldu. Evet, enflasyon geriliyor, büyüme hâlâ zayıf ve kur son dönemde durağan."

"Ekonomi daha düşük faizlerden yararlanacaktır, ancak bu sadece para politikasının öngörülebilir ve makro koşullar tarafından izin verilen ölçüde gevşetilmesi halinde olabilir. Faiz indirimlerinin yapıcı olması için politikaların şeffaf ve öngörülebilir olması gerekiyor. Yapıcı olmayan faiz indirimleri TL'de tekrar değer kaybına ve mevduatta dövize yönelmenin hızlanmasına yol açabilir."

İnan Demir, Nomura gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti:

"Faiz indirimi, benim ve ekonomistlerin genel beklentisinden daha büyük olsa da piyasanın beklediği veya fiyatladığı aralığın dışında yer almıyor."

"Bu seferki karar metni öncekilere kıyasla çok daha uzun. Gelişmiş ekonomilerde merkez bankalarının gevşemeye gittiği ve yurtiçinde enflasyonun son tahminlerin altına gerilediği gibi gevşemeci ifadeler içeriyor. Ama bir sonraki faiz indiriminin boyutu hakkında ipucu vermiyor."

"Genel olarak bakarsak, TCMB'nin yeni başkanın yönetiminde ekonomik büyümeyi desteklemek için enflasyonda yükselişe olan toleransının daha fazla olacağını düşünüyorum. 425 baz puan indirim ile başlamak uzun vadeli politika yaklaşımı için de bir sinyal niteliğinde."

Erkin Işık, QNB Finansbank Başekonomisti:

"Enflasyon raporunda yılsonu enflasyon tahmini, önceki yüzde 14.6'nın biraz altına geleceği söylenmiş. Ayrıca gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici para politikası duruşu da dikkate alınmış. Bu doğrultuda, önden yüklemeli olarak, beklenenin üzerinde bir indirime gidilmiş gözüküyor. Bundan sonrası için çok net bir yönlendirme yok, ancak enflasyonun baz etkisi ile Eylül-Ekim aylarında yüzde 10 civarına gerileyeceğini dikkate alırsak, global görünümde olumsuz bir gelişme olmadığı durumda, sonraki toplantılarda da indirimler büyük ihtimalle devam edecektir."

Timothy Ash, BlueBay Asset Management:

"425 baz puan indirmelerini ve temkinli duruşu koruyoruz demelerini çok sevdim!"

"Faizlerin yönü bundan sonra TL ile yakından bağlantılı. TL bu büyük indirime rağmen küresel bazda gevşek politika nedeniyle durağanlığını görece korursa faiz indirimlerine devam edeceklerini düşünüyorum."

KAYNAK:REUTERS

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
İş adamları faiz indirimine ne dedi?İş adamları faiz indirimine ne dedi?
Merkez Bankası faiz kararı açıkladıMerkez Bankası faiz kararı açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası analist

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Resmen açıklandı! O süre uzatıldı

Resmen açıklandı! O süre uzatıldı

'9 gün tatile karşıyız'

'9 gün tatile karşıyız'

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

Yargıtay kararını verdi! Milyonlarca işçi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı'

İş adamları faiz indirimine ne dedi?

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Bitcoin yeniden 10 bin doların üzerine yükseldi

10 bin doların üzerine yükseldi

'Küçükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı yok'

'Küçükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı yok'

Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde

6 yılın zirvesinde!

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altında bugüne dikkat!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.