Analistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl yorumladı?

"Ancak bundan sonraki faiz indirimleri TL'yi büyük değer kaybı baskısı altına sokabilir. Özellikle de ters baz etkisinin enflasyonu Kasım-Aralık ayında yüzde 13-14 bandına doğru yükselteceği ve TCMB'nin gerektiğinde para politikasını sıkılaştıramayacağı endişeleri göz önüne alındığında."

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün Murat Uysal’ın başkanlığında ilk kez toplanarak faiz kararını açıkladı.Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi. Böylece 4,5 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleştirilmiş oldu.

"Ekonomi daha düşük faizlerden yararlanacaktır, ancak bu sadece para politikasının öngörülebilir ve makro koşullar tarafından izin verilen ölçüde gevşetilmesi halinde olabilir. Faiz indirimlerinin yapıcı olması için politikaların şeffaf ve öngörülebilir olması gerekiyor. Yapıcı olmayan faiz indirimleri TL'de tekrar değer kaybına ve mevduatta dövize yönelmenin hızlanmasına yol açabilir."

"Net argümanlarla desteklenen beklentilerden büyük bir faiz indirimi oldu. Evet, enflasyon geriliyor, büyüme hâlâ zayıf ve kur son dönemde durağan."

"Daha fazla indirebilirlerdi ancak Avrupa ve ABD merkez bankalarını beklemek isteyeceklerdir. Bu iki bankanın tahminlerden daha fazla politika gevşetmesi Türkiye'de yeni indirimleri ve TL'nin istikrarını destekleyebilir."

İnan Demir, Nomura gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti:

"Faiz indirimi, benim ve ekonomistlerin genel beklentisinden daha büyük olsa da piyasanın beklediği veya fiyatladığı aralığın dışında yer almıyor."

"Bu seferki karar metni öncekilere kıyasla çok daha uzun. Gelişmiş ekonomilerde merkez bankalarının gevşemeye gittiği ve yurtiçinde enflasyonun son tahminlerin altına gerilediği gibi gevşemeci ifadeler içeriyor. Ama bir sonraki faiz indiriminin boyutu hakkında ipucu vermiyor."

"Genel olarak bakarsak, TCMB'nin yeni başkanın yönetiminde ekonomik büyümeyi desteklemek için enflasyonda yükselişe olan toleransının daha fazla olacağını düşünüyorum. 425 baz puan indirim ile başlamak uzun vadeli politika yaklaşımı için de bir sinyal niteliğinde."

Erkin Işık, QNB Finansbank Başekonomisti:

"Enflasyon raporunda yılsonu enflasyon tahmini, önceki yüzde 14.6'nın biraz altına geleceği söylenmiş. Ayrıca gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici para politikası duruşu da dikkate alınmış. Bu doğrultuda, önden yüklemeli olarak, beklenenin üzerinde bir indirime gidilmiş gözüküyor. Bundan sonrası için çok net bir yönlendirme yok, ancak enflasyonun baz etkisi ile Eylül-Ekim aylarında yüzde 10 civarına gerileyeceğini dikkate alırsak, global görünümde olumsuz bir gelişme olmadığı durumda, sonraki toplantılarda da indirimler büyük ihtimalle devam edecektir."

Timothy Ash, BlueBay Asset Management:

"425 baz puan indirmelerini ve temkinli duruşu koruyoruz demelerini çok sevdim!"

"Faizlerin yönü bundan sonra TL ile yakından bağlantılı. TL bu büyük indirime rağmen küresel bazda gevşek politika nedeniyle durağanlığını görece korursa faiz indirimlerine devam edeceklerini düşünüyorum."

KAYNAK:REUTERS

