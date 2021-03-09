Analistten 430 lira altın tahmini: Altın fiyatları yükselir mi?

Altın fiyatları, 2021’in ilk 2 ayını kayıpla kapattıktan sonra Mart ayı başından bu yana yüzde 2,62 değer kaybetti. Hafta başından bu yana neredeyse 10 liraya yükselen gram altın dolar/TL kurundaki fiyatlanma ve küresel altın fiyatlarından etkilenmeye devam ediyor. Hafta başında yatırımcısına kazandıran gram altın salı günü 420 TL civarında yatay bir seyir izliyor. Dünya Altın Konseyi ise altının şu an emtia enflasyonundan dolayı düşük bir performans sergilediğini ve bunun ardında 36 aylık bir yüksek performans döneminin geleceğini belirtiyor.
ÜNLÜ & Co / DAHA'nın yayınladığı haber bülteninde, 10 yıllık tahlil faizlerinin altın ve gümüşün fiyatları üzerinde etkilerinin devam ettiği belirtilerek şu açıklama paylaşıldı;
"Değerli metallerde yüksek ABD tahvil faizlerinin etkilerini görmeye devam ediyoruz. Bu noktada 10 yıl vadeli tahvil faizinin %1,60’ın üzerini sıklıkla test ediyor oluşunun değerli metallerin destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Fiyatlarda anlamlı bir değişim olmaması ile teknik açıdan izlediğimiz rakamlar değişmiş değil. Bu kapsamda ons altında 1690 seviyesinden uzaklaşılıp uzaklaşılmayacağını takip etmeyi sürdürüyoruz. Öyle ki, aşağıda 1650-1660 bandına kadar önemli bir desteğin olmadığını düşünürsek 1690’ın altındaki seviyeler daha fazla baskıyı tetikleyebilir. Gümüşte ise 24,90 doların üzerinde olunmasının baskının artmasını önlediğini söyleyebiliriz. 25,40’ın üzerindeki kapanışlar ise kısa vadeli görünümün daha ılımlı olmasını sağlayabilir. "
Meksa Yatırım günlük altın bülteninde, gram altının 411 liranın üstüne çıkması durumunda 430 lira seviyelerinin görülebileceğini vurgulayarak şu açıklama paylaşıldı;
"Gram Altın, USDTRY tarafındaki yukarı tepki sebebiyle, 419 direncimize ulaşmayı başardı ve 424 olarak paylaştığımız 2. direnç noktasına doğru ilerliyor. 411 gün içi kısa vadeli destek konumunda.
411 üzerinde kalabilirse 424 ve 427 ve 430 ilk hedefler olarak kullanılabilir.
Ancak 411 altına yeniden inerse 406 - 400 ve 393'e doğru gerileme gözleyebiliriz."
Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda ons altın için, "Kanalın alt bölgesine geldikçe toparlanma ihtimali artar. Yükseldikçe üst bantlardan satış fırsatlarına bakılır. Ana yönü aşağıdır. Bu, mevcut seviyelerden direkt aşağı gelecek anlamını taşımaz." ifadelerini kullandı. Baştürk şu grafiği paylaştı;
Ahlatcı Yatırım güncel altın analizinde ons altında pandemi öncesi seviyelerin görüldüğünü belirterek, 1670 ve 1630 destek seviyelerinin önemini vurguladı. Yapılan açıklamada şu yorum yapıldı;
"Doların üzerinde işlem görmesi sonrasında yeni yıl itibariyle Ons Altın’da satış baskısı devam ediyor. Geniş bir perspektif ile bakıldığında Ons Altın’ın Pandemi öncesi 1680 $ seviyesinden geri döndüğü görülüyor. ABD Tahvil getirilerinin dün tekrardan 1,60 düzeyini test etmesi ise Altının seyri açısından tahvil piyasasında yaşanacak olan fiyatlamalar önemini koruyor. ABD’de koronavirüs salgın destek paketini senato onaylarken yapılan değişikler sonrasında paket tekrardan Temsilciler Meclisi’nin onayına sunuldu.
Paketin onay almasıyla beraber enflasyonda görülecek yukarı yönlü hareketin kuvvetlenmesi durumunda ise Altın’da enflasyon kaynaklı değer kazanımları görülebilir.
Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü bir hareketin oluşması için 1700 $ seviyesinin üzerinde kalıcılığın görülmesi gerekiyor.
Tepki alımlarının görülmesi durumunda 1730 ve 1755 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1670 ve 1630 destek seviyeleri önemini koruyor.
Destekler: 1685 / 1665 / 1655
Dirençler: 1730 / 1755 / 1785 "
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