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Analistten altın yorumu: Gram altında 424 seviyesi geçilmezse yükselmez!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 17:14 | Son Güncelleme

Geçen haftayı karla kapatan altın fiyatları, yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Çarşamba günü yapılacak olan Fed toplantısına odaklanan yatırımcılar, altın fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceğini araştırırken uzmanlardan, yukarı potansiyelin yüksek olduğuna dair yorum geldi.

Yatırımcılar çarşamba günü yapılacak olan Fed toplantısına odaklanmışken, gram altın fiyatları yeni haftasına 420 TL seviyelerinde başladı. Geçen hafta en iyi performanslarından birini gösteren altın, dolar/TL'deki yükselişten ve küresel altın fiyatlarından etkilenerek yükseldi.

'ONS ALTIN 1721'İN ÜZERİNDE KALMAYA ÇALIŞIYOR'

Meksa Yatırım tarafından yapılan günlük altın analizinde ons altın için şu açıklama yapıldı;

"Altın dün 1715 seviyesi üzerine çıktık ve bugün 1721 üzeride kalma çalışması yapıyor. Kırılma seviyemizi günün dip noktası olan 1721'e çıkartıyor, buranın üzerinde yukarı hareketin devam potansiyelinin yüksek olduğunu görüyoruz. Eğer bu seviye üzerinde kalabilirsek, gün içinde yukarı tepkinin devamı gözlenebilir.
1721 üzerinde kaldığı sürece 1735 - 1740 - 1760 - 1760 - 1775 hedef konumunda olabilir.
1721 altına inmesi durumunda ise 17015 - 1708 - 1700 ve 1690 a doğru gerileme izleyebiliriz." denildi.

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GRAM ALTIN GRAFİĞİ

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda gram altın için, "Tekrara girecek ama çok soran var. 424 geçilmediği sürece güçlenmez. Düşüşlerde 407 ve 395 kademeli desteklerdir." yorumunda bulundu ve aşağıdaki grafiği paylaştı.

gram altın grafiği

GRAM ALTINDA 395 TL BEKLENTİSİ

Dinamik Menkul tarafından yapılan altın analizinde, ons altının 416,91 seviyesini kırması durumunda ise 395,16 desteğini izleyebileceği açıklandı. Açıklamanın devamında;

"535,36 seviyesinden itibaren düşüş trendi içinde olan ardından
395,16 seviyesinden aldığı destekle tepki alımları gerçekleştiren Gram
Altın, 416,91 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam etti. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı pekişebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 440,33 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini kırması durumunda ise 395,16 desteğini izliyor olacağız.

Destek: 416,91 – 395,16 – 362,36
Direnç: 440,33 – 450,19 – 461,08 " denildi.

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