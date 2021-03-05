Analistten çarpıcı tahmin: Altın fiyatları gelecek hafta 50 dolar daha kaybedebilir!

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yükselen tahvil faizlerine karşı önemsiz bir tutum sergilemesinin ardından 1.700 doların altına düştü. Gram altın ise dolar/ TL fiyatlanmasından ve küresel altın fiyatlarından dolayı sıkıştı. Powell, perşembe günü yaptığı konuşmada, “Fed, varlık alımlarını azaltarak insanları şaşırtmak istemiyor. Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep. Finansal koşulların sürekli sıkılaşmasından endişe duyacağım. Küresel düşük enflasyon ortamı yakın zamanda değişmeyecektir” dedi.
Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yayınladığı notta, tahvilil fazlerinde artış devam ederse altının 50 dolar daha kaybedebileceğini paylaşarak şu açıklamayı yaptı;
"Altın hala Fed tarafından teşvik paketine bağımlı gözüküyor ve Fed de finansal koşullar sıkılaşmadan ya da düzensiz piyasa koşulları oluşmadan yeni önlemler almayacağını söylüyor. Eğer tahvil satışları ve dolardaki ralli devam ederse altın gelecek hafta bir 50 dolar daha düşüş yaşayabilir."
Tunç Şatıroğlu yaptığı açıklamada Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından altının toparlanamadığını belirterek şu açıklamayı paylaştı;
"Altın aşırı satış bölgesinde ve teknik olarak yükselmesi için her şey hazır. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde biraz gerileme yükselişi başlatmaya yetecek ancak Powell gelişmelere kayıtsız kaldığı için altın toparlanamıyor.
1725'in üzerine çıkmadan altındaki yükselişler kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Asya tahmin ettiğim gibi altında alıcı tarafta ancak Avrupa ve ABD satıcılı olunca altın yükselemiyor. Faizlerdeki yükseliş elbet bir yerde kendiliğinden veya Fed müdahalesiyle son bulacak.
Pandemi öncesine göre baktığımızda altın neredeyse başlangıç seviyesine gelmiş. Ancak emtia fiyatları yaklaşık yüzde 25 artmış durumda. Altının emtia içinde bu kadar geride kalması normal değildir. Emtia artmaya devam ederken altın da eninde sonunda artışa katılır."
İşte Şatıroğlu'nun güncel altın grafiği;
Dinamik Menkul altın analizinde önceki yorumunu yenileyerek, altının 416,91 seviyesini aşması durumunda ise 440,33 direnç seviyesi görülebileceğini paylaştı. Dinamik Menkul'ün altın analizinde şu açıklama yapıldı;
"Kurların yükselmesinden etkilenerek güne değer artışıyla başlayan
Gram Altın, 416,91 direnç seviyesi altında işlemlerine devam ediyor.
Bu seviye altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyesi 395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini aşması durumunda ise 440,33 direnç seviyesi gündemimize gelecektir.
Destek: 395,16 – 362,36 – 340,95
Direnç: 416,91 – 440,33 – 450,19 "
ALB Forex altın analizinde 407.25 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 405 seviyesi destek konumunda bulunduğunu belirterek şu analizi paylaştı;
"Gram altın aralık ayından gelen düşen kanal trendi görünümünü bozdu. Kanal direncinin üzerinde seyreden fiyat, hafta başından beri
407.25/414.30 bandı arasında hareket ediyor. Güne pozitif başlayan altın, 414.30 direncini aştığı takdirde 417.60 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 407.25 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 405 seviyesi destek konumunda bulunuyor.
Dirençler:. 414.30 / 424.20 / 426.60
Destekler: 407.25 / 405.00 / 399.90"
Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda ons altın yorumunda, "Ana grafiğimize dönme zamanıdır. Aşağıda 1660 önemli seviyedir..." dedi. Baştürk, aşağıdaki ons altın grafiğini paylaştı;
Meksa Yatırım günlük altın analizinde şu açıklama yapıldı;
"Altın tahvil faizlerindeki artışın devamı sebebiyle gerilemeye devam etti. 1725 altındaki 1702 1690 desteklerimize de ulaşıldı.
Bugüne gelirsek, kırılma seviyesi olarak 1706 seviyesi kullanılabilir ve aşağı hareketin devamı, bu desteğin altında kaldığı sürece gelebilir.
17206 üzerine çıkması durumunda 1715 1725 1740 hedef konumunda olabilir.
1706 altında tutunmamız durumunda ise 1687 1680 1670 e doğru gerileme izleyebiliriz."
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