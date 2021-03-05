Analistten çarpıcı tahmin: Altın fiyatları gelecek hafta 50 dolar daha kaybedebilir!

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yükselen tahvil faizlerine karşı önemsiz bir tutum sergilemesinin ardından 1.700 doların altına düştü. Gram altın ise dolar/ TL fiyatlanmasından ve küresel altın fiyatlarından dolayı sıkıştı. Powell, perşembe günü yaptığı konuşmada, “Fed, varlık alımlarını azaltarak insanları şaşırtmak istemiyor. Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep. Finansal koşulların sürekli sıkılaşmasından endişe duyacağım. Küresel düşük enflasyon ortamı yakın zamanda değişmeyecektir” dedi.

'ALTIN 50 DOLAR DAHA KAYBEDEBİLİR'

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yayınladığı notta, tahvilil fazlerinde artış devam ederse altının 50 dolar daha kaybedebileceğini paylaşarak şu açıklamayı yaptı;

"Altın hala Fed tarafından teşvik paketine bağımlı gözüküyor ve Fed de finansal koşullar sıkılaşmadan ya da düzensiz piyasa koşulları oluşmadan yeni önlemler almayacağını söylüyor. Eğer tahvil satışları ve dolardaki ralli devam ederse altın gelecek hafta bir 50 dolar daha düşüş yaşayabilir."