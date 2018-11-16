FİNANS

Angora Halı konkordato talep etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Çamlıca Camii'nin halı kaplama işini yapan Avşar Halı ve Saray Halı'dan sonra sektörün önemli şirketlerinden Angora Halı da konkordatoya başvurdu. Mahkeme, şirkete geçici konkordato komiseri ataması yaptı.

Angora Halı konkordato talep etti

Kurmel Ailesi’ne ait Saray Halı’dan sonra Gaziantepli Şiveydinli Ailesi’ni ait Angora Halı Sanayi Ve Tic. AŞ konkordato talep etti. Ekonomideki zorlu koşulların şirketin mali yapısını bozduğuna işaret edilen dava başvurusunda, konkordato kararı verilmesi durumunda, şirketin etkin bir biçimde faaliyetlerine devam edebileceği kaydedildi.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Tic. Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrası şirket hakkında geçici mühlet kararı verildi. Bu kararla birlikte, şirkete geçici konkordato komiseri ataması yapıldı.

45 milyon TL sermayeli Angora Halı’nın fabrikası Gaziantep’te bulunuyor. Ünlü markanın, yurt dışı satışları yanı sıra Türkiye genelinde yüzlerce satış noktası bulunuyor. Geleneksel halı kilim ve dokumacılığı alanında uzun yıllar yürüttükleri faaliyetlerine bir süre ara veren Şiveydinli Ailesi, 2001 yılında Angora markası ile yeniden üretime döndü. (HÜRRİYET)

PARTNERŞok! Kimse farkında değildi ama...Şok! Kimse farkında değildi ama...
Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesiÜniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi
Konkordato'daki artışın nedeni 2 yıllık birikim Konkordato'daki artışın nedeni 2 yıllık birikim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Angora Halı konkordato halı sektörü

En Çok Okunan Haberler

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Çöpte kaybolan servet

Çöpte kaybolan servet

TL ile sözleşmelere ilişkin yeni tebliğ yayımlandı

TL ile sözleşmelere ilişkin yeni tebliğ yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme, AVM otoparkını 'kara yolu' kabul etti

Mahkeme, AVM otoparkını 'kara yolu' kabul etti

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Konkordato'daki artışın nedeni 2 yıllık birikim

Konkordato'daki artışın nedeni 2 yıllık birikim

Sanayi üretimi açıkladı

Sanayi üretimi açıkladı

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

TL ile sözleşmelere ilişkin yeni tebliğ yayımlandı

TL ile sözleşmelere ilişkin yeni tebliğ yayımlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.