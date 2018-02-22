FİNANS

ANKA yerli motorla uçtu

22 Şubat 2018 14:52

İnsansız hava aracı platformlarından ANKA'da kullanılmak üzere ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi kapsamında yurt içinde geliştirilen motorla ilk uçuş gerçekleştirildi.

ANKA yerli motorla uçtu
TUSAŞ ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), ANKA platformlarının motor ihtiyacına çözüm sağlamak amacıyla 31 Ekim 2014'te imzaladıkları sözleşmeyle ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi'ni başlattı. Projeyle tamamen özgün olarak TEI tarafından tasarlanıp geliştirilmesi hedeflenen PD170 motorunun hizmete girişine kadar, ANKA'nın motor ihtiyaçlarına çözüm hedeflendi. Böylece TEI'nin yurt içindeki insansız hava aracı motorlarına yönelik projelerine bir yenisi eklenmiş oldu.
 
Proje kapsamında, TUSAŞ tarafından seçilen sivil havacılık motoru, ANKA'nın ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilerek insansız hava aracı motoruna dönüştürüldü.
 
Çalışmalar 155 beygir gücünde, 165 kilogram ağırlığında, 30 bin feet irtifada görev yapabilen bir motora yönelik olarak yürütüldü.
 
Yapılan modifikasyonla motorun yüksek irtifada verdiği güç ve elektrik güç üretimi artırılarak insansız hava aracında kullanımı sağlandı.AA
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Okuyucu Yorumları19 yorum
  • 425 Oy
    Vatana Millete Ordumuza hayırlı uğurlu olsun TSK güclendikce kulp takma yarısına giren sözde Vatansever Çakallarda gayzindan Kudursun
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  • 389 Oy
    Bu haber sürmanşet olmalıydı.Gururlandık sevindik.Ülkesini seven herkes bu duyguları yaşamalıdır. Yaşamıyorsa vatan hainidir.
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  • 663 Oy
    buna da muhalif olsaniza lutfen. sevin yada sevmeyin tayyip erdoğan ulkeye devrim gibi yenilikler yapti.cok degil 15 sene once ulkede sefalet varken simdiki imkanlari beğenmez olduk. 5-6 yil bosunca ulke elden gidiyor satiyor dediniz hani noldu ulke hic olmadığı kadar dimdik ayakta. adam daha ne yapsin bu ulkenin 80 yilda yapamadigini 15 yilda yapti
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  • 100 Oy
    @samsun_izmir ya bi bos konusma be kardesim.dimdik ayakta diyor hala. 15 yilda sattiklari o 80 yilda yapilanlar.buna da basiyor mu kafan?
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  • 109 Oy
    @samsun_izmir motor yapmadılar, dışarıdan aldıkları bir motoru modifiye ettiler. yerli falan değil. ha yine de kar kardır, %100 ithal olacağına %70 ithal olsun o bile ilerlemedir ama boşa da üfürme.
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  • 293 Oy
    MAŞAALLAH.............
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  • 285 Oy
    HELAL
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  • 22 Oy
    2001 öncesi Türkiye ile günümüz Türkiyesi arasında gerçekten uçurumlar var 1999 da hızlı tren Türkiyede hayal çocuklarımız dahi göremez diyenler vardı bırakın iha siha onların hayallerinde dahi yoktu ister sev ister sevme kardeşim Recep Tayip ERDOĞAN bu ülkeye çok şey kattı ve ülke eski ülke değil ya teknoloji gelişti falan diyorlar hemen adamlar aya gidiyordu biz adamlardan 2 tane iha dileniyorduk vermiyorlardı teknoloji eskiden de vardı ama biz imf kapılarında dilenmekten kalkınamaz olmuştuk allah c.c. Recep Tayip ERDOĞAN dan razı olsun
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  • 15 Oy
    Reis büyüksün reis Allah cc seni başımızdan eksik etmesin kim ne derse desin tirs gelir virz gider.
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  • 13 Oy
    ben şunu bilir ve inanırım eğer ordun ekipmanın ve silahların varsa en güçlüsü sensin kimse gik diyemiyor sırada tank ve hava savunma sistemi var onlarında yaparsak kimse bizi durduramaz
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  • 6 Oy
    sevinen geriler devlet boşuna var değil yapacak tabiki gec bile kaldi bunca muhendis boşunami yetisiyor simdiye bunu birak uzay aşamasina gibi gecmeliydiler
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  • 6 Oy
    uçak motoru yapıyoz araba motoru yapamıyoz. bence uçak motorlu araba yapalım hem daha hızlı gider.
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  • 8 Oy
    Büyük Türkiyenin adımlarından sadece 1 tanesi
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  • 14 Oy
    YAPMAYIN ARKADAŞLAR BUNLARI YAPMAYIN CHP LİLER KIZIYOR SONRA.TERÖRİSTLERİ HAVADAN İZLİYORSUNUZ SONRADA GEBERTİYORSUNUZ.ALINIYORLAR.TEK TARAFLI GÜÇ KULLANIYORMUŞUZ. GEBERTİKTEN SONRADA HDPKK LILARLA BİRLİKTE TAZİYEYE GİTMEKTEN YORULMUŞLAR. İNLERİNE GİRİLECEK BU BÖYLE BİLİNE.RAHATSIZLIK VERDİĞİMİZ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ.O İNLERİNDE RAHAT UYKU YOK ARTIK. ALLAH YAR VE YAEDIMCINIZ OLSUN MEHMETÇİKLER.
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  • 5 Oy
    Helal be bu günleride gördük çok şükür
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  • 6 Oy
    güzel şeyler ama bence f35 uçak alımındna vazgeçip o parayla iha lara yatırım yapalım uçak büyüklüğünde yapalım f 35 bir tane sinin yerine harcanan para bu proje için yeterli olur.
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  • 7 Oy
    Buna karşı olan motora ne gerek var diyenler nerde. .onlarda beğenmeyip yorumları tepki koyuyor. .yine içinde kin vede nefret var..sorun tayip erdoğan yapılan lar onu yücel tiyor hoşlarına gitmiyor. .başarısız olsun da ülke batsın diye dört gözle bekliyor3her fırsatı kaçırmıyorlar
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  • 13 Oy
    hic o anmiyorum yerli oolsugun adan zye türkuyede üretilen parcalardan yapıldığına... kavak sesi gfeliy koyunlarda seviniyo
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  • 25 Oy
    VAY GARİPLERİM !!! Milli lafını duyunca zafer sarhoşu oluyorlar . maksat muhalefet mi elbette hayır maksat doğru nedir ? Neden halka yalan söylüyorlar ? MİLLİ GEMİ YAPTIK DEDİLER, İSPANYOL ÇIKTI MİLLİ TANK DEDİLER , ALMAN -G.KORE ÇIKTI. MİLLİ HELİKOPTER DEDİLER İTALYAN-ABD ÇIKTI. MİLLİ İHA ,SİHA DEDİLER İSRAİL ÇIKTI. MİLLİ OTO YAPIYORUZ DİYE YILLARCA AHKAM KESTİLER İSVEÇ (SAAB ) ÇIKTI. 2011 DE MİLLİ UÇAK YAPIYORUZ DEDİLER YILLARCA BEKLEDİK NE OLDU ? GİTTİLER ABD-FRANSADAN 19 MİLYAR DOLARLIK UÇAK ALDILAR . THY nin özsermayesi 24 milyar tl borcu ise 47 milyar tl daha yeni siparişler dahil değil
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