Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

Ankapark ihalesini yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş ile Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı.
Ankapark için daha önce 5 kez ihaleye çıkılmıştı.
Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'
Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Okuyucu Yorumları 0 yorum