Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

Ankapark ihalesini yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş ile Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı.

Ankapark için daha önce 5 kez ihaleye çıkılmıştı.

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