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Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

Ankapark ihalesini, yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı.

Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

Ankapark ihalesini yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş ile Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı.

Ankapark için daha önce 5 kez ihaleye çıkılmıştı.

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ANKAPARK ihale Çelik Ortak Girişim Grubu GBM Ticaret A.Ş.

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