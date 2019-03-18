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AnkaPark olarak da bilinen tema parkın açılışı için geri sayım başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

AnkaPark olarak bilinen yeni adıyla Wonderland Euraisa tema parkın açılışı için geri sayım başladı.

AnkaPark olarak da bilinen tema parkın açılışı için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mart Çarşamba günü açılacak olan Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük tema parkı Wonderland Euraisa’nın giriş ücretleri de belirlendi. Çevre düzenlemesi, altyapı ve eğlence ünitelerinin kurulum çalışmaları da tamamlanan rüya parkta günlük çocuk ya da yetişkin tek kişilik giriş bilet ücreti 25 TL oldu. 25 TL’nin 5 TL’si giriş, 20 TL’si ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olarak yüklenecek. Ziyaretçiler giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarına dolum da yapabilecek. Kış aylarında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak Tema Park’ın, Yaz aylarında açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterecek.

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Doyasıya bir eğlence ortamı sunacak tema parkta bilet fiyatları ise şu şekilde olacak:

“Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL, günlük limitsiz giriş 150 TL, günlük limitsiz VİP giriş 190 TL, yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VİP bin 250 TL, VİP tur 750 TL, oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL, 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL, 5 kişilik aile için 94 TL, 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz.”

Yıllık yerli ve yabancı 5 milyon kişinin ziyaret etmesinin beklendiği 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu tema parkta 2 bin 117 eğlence ünitesi, 6 bin 800 kapasiteli açık ve kapalı otopark, dünyanın en fazla burguya sahip 14 adet Roller Coaster, 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türü bulunuyor. 12 tematik bölümden oluşan tema parkta Türkiye’nin en yüksek bot kulesi olan Wind Riders, 75 metrelik dev kule ‘Abyssto The Underworld’, Avrupa’nın en büyüğü olan ve 50 metre yükselebilen 100 kişilik Uçan Ada, simülasyonla uçuş keyfi sunan 26 metrelik dev küre ekranda 100 kişilik Uçan Tiyatro, Türkiye’de tasarlanan Dijital Dark Ride ve Zelzele, Lav Macerası, Otorobot, Türkiye’nin en büyük “MD Çok Boyutlu Sinema”, buz mağarası, lazer arenası, 207 metre genişliğinde müzik ve ışıklı su dansı, 5 bin metre uzunluğunda Kara Tren Parkuru yer alıyor.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
ANKAPARK Wonderland Euraisa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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