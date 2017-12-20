Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ulaşım açıklaması

Melih Gökçek'ten görevi devralan Mustafa Tuna, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin ardından bir müjde daha verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Tuna, "Ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam yapmayacağız. Gece sabaha kadar olan ulaşım noktasındaki hizmetimiz de memnuniyet uyandırdı. Zam olmayacak, tek gidişlik kartlar 4 liraydı, onu da 3 liraya indiriyoruz. Ankara'da bütün otoparkları İSPARK benzeri ANPARK denetimine alacağız" diye konuştu.





İstanbul’da da olur mu?

Ankara’da yapılan bu açıklama gözleri İstanbul’a çevirdi. 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da, 30 Haziran tarihinde ulaşıma yapılan zamla tek geçişlik biletler 5 TL’ye satılırken, İstanbulkart ilk biniş ücretleri tam 2.60, öğrenci 1.25, indirimli 1.85 şeklinde uygulanıyor.

İki geçiş 7 tl, aktarmalar ücretsiz

İki geçişlik elektronik biletin 7 TL’ye satıldığı İzmir’de ise 90 Dakika içinde ilk binişten sonraki ikinci ve sonraki tüm binişler ücretsiz.