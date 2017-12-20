Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ulaşım açıklaması

20 Aralık 2017 15:40
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ulaşım açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tek binişlik ulaşım kartlarının fiyatının 4 TL’den 3 TL’ye düşürüldüğünü açıkladı. Ankara'daki indirim sonrası gözler İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma fiyatlarına çevrildi.

Melih Gökçek'ten görevi devralan Mustafa Tuna, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin ardından bir müjde daha verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, canlı yayında açıklamalarda bulundu.
 
Tuna, "Ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam yapmayacağız. Gece sabaha kadar olan ulaşım noktasındaki hizmetimiz de memnuniyet uyandırdı. Zam olmayacak, tek gidişlik kartlar 4 liraydı, onu da 3 liraya indiriyoruz. Ankara'da bütün otoparkları İSPARK benzeri ANPARK denetimine alacağız" diye konuştu.

İstanbul’da da olur mu?
 
Ankara’da yapılan bu açıklama gözleri İstanbul’a çevirdi. 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da, 30 Haziran tarihinde ulaşıma yapılan zamla tek geçişlik biletler 5 TL’ye satılırken, İstanbulkart ilk biniş ücretleri tam 2.60, öğrenci 1.25, indirimli 1.85 şeklinde uygulanıyor.
 
İki geçiş 7 tl, aktarmalar ücretsiz
 
İki geçişlik elektronik biletin 7 TL’ye satıldığı İzmir’de ise 90 Dakika içinde ilk binişten sonraki ikinci ve sonraki tüm binişler ücretsiz.
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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 11 Oy
    Tek binişlik ulaşım kartını o ile ilk defa gelen, ilk defa toplu taşıma kullanacak olan veya turist kullanıyor bir meziyetmiş gibi açıklamayın şunu hergün toplu taşıma, köprü ve araç kullanan insanlar için birşeyler yapın.
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  • 3 Oy
    olması gereken olmuş,tek geçişlik biletin istanbulda 3tl olması lazım,metrobüs'de 3 duraktan sonra yeniden fiyat düzenlemesi gerekiyor,yeni başkana bunları hatırlatmak gerekiyor.
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  • 1 Oy
    Seçime kadar indirir ama seçimden sonra öyle bir bindirir ki herkesin dudağını uçuklatır..
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  • 1 Oy
    tek biniş niye 3-4 tl oluyorki.ona göre kart temin etsinler.illaki plastik karmı almak lazım.
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  • 10 Oy
    başkanımmmm ögrenciyim.....? benim iyi yürekli başkanım lütfen ögrenci taşımayı ücretsiz yapın çok magdur olan dışardan gelen arkadaşlarım var.okuldan çıkıpta yürüyerek evine giden arkadaşlarım var parasızlar sen iyi yüreklisin başkanım hadi ögrencilerden kaldırın ücreti bedava olsun ama belli sayıda kontörü olsun mesela gidiş geliş 60 basımlık olsun.herkesimin hayır duasını al başkanım haydi başkanımmm müjdeyi bekliyoruz yoksul ögrenci grubu.
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  • 1 Oy
    @kabusunuzdum Sen en iyisi parti tükenmeden kapağı AKP'ye atıver.. öyle akbillerle köşeyi dönemezsin benden söylemesi..
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