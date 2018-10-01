FİNANS

Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

Ankara'da ekmek fiyatları yüzde 25 arttı. Bugünden itibaren 200 gram ekmeğin fiyatı 1 liradan 1.25 TL'ye yükseldi.

Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Habertürk TV'nin yayınına katılan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı un, akaryakıt, işletme ve işçilik giderleri nedeniyle ekmek maliyetlerinde ciddi bir artışın söz konusu olduğuna işaret etti. Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Fahri Özer de Türkiye'de 16-17 ilde ekmek fiyatlarının zamlandığını söyledi.

Eylül ayı başında 50 kilogramlık unun fiyatı 75 TL'den 95 TL'ye çıkmış, yüzde 26.6 zam üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan müdahale gelmişti. Bakanlık Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirmişti. Sınırlama getirilen un ihracatının payının, Türkiye'nin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğu ve fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirileceği açıklanmıştı.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Yerli üretim logolu etiketler raflarda Yerli üretim logolu etiketler raflarda
Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekmek Türkiye Fırıncılar Federasyonu ankara

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerli üretim logolu etiketler raflarda

Yerli üretim logolu etiketler raflarda

Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...

Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...

İhracatta eylül rekoru kırıldı

İhracatta eylül rekoru kırıldı

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.