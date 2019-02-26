Ankara'da gıda enflasyonu şubat'ta yüzde 1 arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 1 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,029 lira, yoksulluk sınırının ise 6,609 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Şubat ayında açlık sınırı 1,637 lira, yoksulluk sınırı 5,331 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 2,009 lira, yoksulluk sınırı 6,543 liraydı.

Türk-İş açıklamasında "Gıdadaki fiyat artışları satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Özellikle sebzede görülen fiyat artışları tanzim satışları ile dengelenmek istenmesine rağmen kalıcı duruma henüz gelmedi. Çoğu markette sürdürülen enflasyonla topyekûn mücadele kampanya ise başlangıçtaki olumlu etkisini yitirmeye başladı" denildi.

Raporda süt ve yoğurt fiyatı aynı kalmasına karşın peynirde daha önce genellikle 1 kg olan paketlerin ağırlıklı olarak 800 grama düştüğüne dikkat çekildi ve "Buna bağlı olarak peynir kilogram fiyatında artış belirlendi" görüşüne yer verildi.

"Yaş sebze-meyve fiyatlarındaki artış hızı tanzim satışların etkisiyle azalmasına rağmen mutfak harcamasını olumsuz etkilemeye devam etti" görüşüne yer verilen Türk-İş açıklaması şöyle devam etti: