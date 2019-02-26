FİNANS

Ankara'da gıda enflasyonu şubat'ta yüzde 1 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

Ankara'da gıda enflasyonu Şubat'ta yüzde 1 arttı; 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6,609 TL'ye ulaştı. Bir ayda ortalama kilogram fiyatı sebzede yüzde 4.71, meyvede ise yüzde 4.74 yükseldi.

Ankara'da gıda enflasyonu şubat'ta yüzde 1 arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 1 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,029 lira, yoksulluk sınırının ise 6,609 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Şubat ayında açlık sınırı 1,637 lira, yoksulluk sınırı 5,331 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 2,009 lira, yoksulluk sınırı 6,543 liraydı.

Türk-İş açıklamasında "Gıdadaki fiyat artışları satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Özellikle sebzede görülen fiyat artışları tanzim satışları ile dengelenmek istenmesine rağmen kalıcı duruma henüz gelmedi. Çoğu markette sürdürülen enflasyonla topyekûn mücadele kampanya ise başlangıçtaki olumlu etkisini yitirmeye başladı" denildi.

Raporda süt ve yoğurt fiyatı aynı kalmasına karşın peynirde daha önce genellikle 1 kg olan paketlerin ağırlıklı olarak 800 grama düştüğüne dikkat çekildi ve "Buna bağlı olarak peynir kilogram fiyatında artış belirlendi" görüşüne yer verildi.

"Yaş sebze-meyve fiyatlarındaki artış hızı tanzim satışların etkisiyle azalmasına rağmen mutfak harcamasını olumsuz etkilemeye devam etti" görüşüne yer verilen Türk-İş açıklaması şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ay yüzde 25.90 artışla 7.00 TL olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay yüzde 4.71 artışla 7.33 TL oldu. Meyvede ortalama kilogram fiyatı yüzde 4.74 artışla 4.64 TL oldu. Geçen ay 6,22 TL olan ortalama yaş sebze-meyve fiyatı bu ay yüzde 5.79 artışla 6.58 TL olarak hesaplandı."

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

KAYNAK: REUTERS

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
O süre uzatıldı!O süre uzatıldı!
Toplu taşımada yeni dönem!Toplu taşımada yeni dönem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda enflasyonu TÜRK - İŞ açlık sınırı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

Bakliyat da tanzim satış noktalarında! Fiyatlar belli oldu

Bakliyat da tanzim satış noktalarında! Fiyatlar belli oldu

Fiyatları çok sert düştü!

Fiyatları çok sert düştü!

Dolar/TL'de seyir değişti! İşte son durum

Dolar/TL'de seyir değişti! İşte son durum

Toplu taşımada yeni dönem!

Toplu taşımada yeni dönem!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İETT'den yeni ücretsiz aktarma hattı

İETT'den yeni ücretsiz hat

Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

O süre uzatıldı!

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının yaş sınırları yükseltildi

Toplu taşımada yeni dönem!

Rusya'dan 'TürkAkım 2 hamlesi'

Rusya'dan 'TürkAkım 2 hamlesi'

Rusya'dan 'TürkAkım 2 hamlesi'

Rusya'dan 'TürkAkım 2 hamlesi'

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.