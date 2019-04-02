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Ankara'da tanzim satışa mobil araçta devam

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarında şimdiye kadar 6 bin ton meyve, sebze ve bakliyat satışı gerçekleştirildiği, talebin azalması nedeniyle mobil araçta tanzim satışa devam edildiği belirtildi.

Ankara'da tanzim satışa mobil araçta devam

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce sebze ve meyve fiyatlarındaki artış nedeniyle şubat ayında kentin farklı noktalarında tanzim satış noktaları kuruldu. Tanzim satış çadırlarında sebze, meyve ve bakliyat satışı yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, 11 Şubat'tan bu yana kurulan 30 tanzim satış noktasında 6 bin ton meyve, sebze ve bakliyat satışının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kentte bazı tanzim satış noktalarının kaldırıldığı iddialarıyla ilgili ise "Kızılay'da mobil araçta tanzim satış devam ediyor. Marketlerde ürünlerin fiyatı düştüğü için ve talebin azalması nedeniyle mobil araçla devam edecek. Şu an için 'tanzim satış noktaları kaldırıldı' diyemiyoruz" denildi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi tanzim satış noktaları mobil araç

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