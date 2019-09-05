Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’ya 5 dev yatırım!

5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar TL olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1,4 milyar dolar katkı yapacak.” dedi. 5 ANA HEDEF



Proje Bazlı Teşvik Sistemi; ithalat bağımlılığını azaltma, nitelikli iş gücünün istihdamına öncülük etme, arz güvenliği sağlama, teknolojik dönüşümü gerçekleştirme ve yenilikçi, Ar-Ge yoğun, katma değeri yüksek projeleri desteklemek gibi 5 ana hedefle 2016 yılında hayata geçirildi. Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile bugüne kadar savunma sanayi teknolojileri, tıbbi cihaz sağlık teknolojileri, petro-kimya ve entegre metalürji yatırımı alanlarında 40 milyar TL tutarında 19 proje için destek kararı alındı. İŞTE DEV PROJELER



Adana’ya polipropilen tesisi: Proje bazlı teşvikten yararlanan yatırımlardan biri Adana’da hayat geçirilecek. Sabit yatırım tutarı 8 milyar 225 milyon TL tutarındaki proje ile yıllık 450 bin ton kapasiteli polipropilen üretim tesisi kurulacak, 590 kişiye ilave istihdam sağlanacak. Bu yatırım ile Türkiye için stratejik öneme sahip otomotiv sanayi, tekstil, ambalajlama ve plastik ürünleri gibi birçok kullanım alanı bulunan plastik hammadde üretim kapasitesi arttırılacak. Böylece dışa bağımlılığın azaltılması, döviz tasarrufunun sağlanması, Türkiye’nin tüketiminin yerli kaynaklar ile karşılanması sağlanacak. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde yapılacak bu yatırımın 75 milyon dolar ithalatı önlemesi, 170 milyon dolar da ihracata katkı sağlaması bekleniyor.

Başkente çevreci yatırım: Ankara’da kurulacak güneş paneli üretim tesisi, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden faydalanacak ikinci yatırım olacak. Toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon TL olan ve yılda 500 MWp kapasiteli fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi ile 982 kişiye ek istihdam sağlanacak. Enerjide hem çevreci kaynakların çeşitliliğine hem de arz güvenliğine katkıda bulunacak tesis, dışa bağımlılığın azaltacak, ihracatı artıracak. Planlamalara göre, bu yatırım 39 milyon dolarlık ithalatın önleyecek, 58 milyon dolar da ihracata katkı yapacak. Ankara'ya bir de rüzgar tüneli: Proje bazlı teşvikten istifade edecek bir diğer yatırım yine Ankara’da hayata geçirilecek. Toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 427 milyon TL rüzgâr tüneli tesisi, 52 kişiye yeni iş kapısı olacak. Türkiye için stratejik öneme sahip savunma, otomotiv ve havacılık sanayi vb. birçok sektöre hizmet verecek olan rüzgar tüneli ile dışa bağımlılığın azaltılması ve döviz tasarrufunun yanı sıra, rüzgar tüneli test hizmetlerinden faydalanacak firmaların maliyetleri azalacak. Bu yatırım, 96 milyon dolarlık kadar ithalatın önüne geçecek.