FİNANS

Ankara-Niğde Otoyolu, 2019'un sonunda hizmete girecek

02 Şubat 2018 12:19

Başbakan Binali Yıldırım, ''Yolları böldük hayatları milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu herkes böyle bilsin'' dedi. Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 2019'un sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Ankara-Niğde Otoyolu, 2019'un sonunda hizmete girecek
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı'daki temel atma töreninde konuşuyor.
 
Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
 
''Bu yolun hikayesi çok hazin. 2000-2001 krizinden önce bu yolun yapımı ihale edilmiş 8-10 tane firmaya verilmiş teminat mektupları yatmış. Türkiye krizle yerle bir olunca proje de rafa kalkmış. Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın dediniz Türkiye bu kutlu yürüyüşüne o günlerden itibaren başladı. Yolları böldük hayatları milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu herkes böyle bilsin. Bu proje 4 milyar lira. Eski para ile 4 katrilyon. 9 sene bu yol işletilecek 9 sene sonunda devletin eline geçecek. Güzel iş değil mi? Para harcamıyorsunuz. 2020 çok geç 2019 sonunda bitirecek miyiz? 2019'un sonunda Ankara-Niğde Otoyolu bitecek ve hizmete girecek. Ankara-Niğde ver elini 2 saatte oradasınız. Yolun ana uzunluğu 277 kilometre 55 kilometre de bağlantıları tutuyor toplam 332 kilometre bir uzunluğa ulaşıyor. Yol üzerinde 5 tane viyadük var 28 köprü 114 tane alt geçit 5 tane dinlenme tesisi var.
 
Bölünmüş yolları bugün dünya ballandıra ballandıra anlatıyor Türk mucizesi diyor. Bölünmüş yollar sadece zaman kısaltmıyor hayat kurtarıyor. Yol medeniyettir diye atalarımız bu lafı boşuna söylememişler. Medeniyet inşa eden bir ecdadın evlatları olarak Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Türkiye için 15 yıldır gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu yol da anahtar teslim onu unutmayın.
 
Türkiye büyük bir ülke güçlü bir ülke büyük bir ülkede büyük düşünmek lazım büyük projeler yapmak lazım. Biz de 15 yıldır bunu yapıyoruz. Havayolunu halkın yolu yaptık. Akıl yollarıyla iletişimde Türkiye'ye çağ atlattık. 30-40 yıl sonrasının Türkiyesini hayal ettik düşündük. Yarını değil gelecek nesilleri düşünerek çalışıyoruz.''

 

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Okuyucu Yorumları17 yorum
  • 39 Oy
    Yolları da diğer saydıklarınızı da hepsini vatandaş yapıyor. Bunlarla övünmeyin, gidin ihracat yapacak alanlar bulun, birşeyler üretip ihraç edin bize dışarıdan para getirin onunla övünün. Karımın benim paramla bana hediye alması gibi bir durum bu.
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  • 24 Oy
    Barınma,sağlık,eğitim,ulaşım vb gibi hizmetler devletin asli görevlerinden değil mi. Vatandaşı 9 yıl boyunca her geçişinde yol, sonra devlete kalacakmış...Ne güzel iş ya. Vatandaştan alınan başta vergiler ve diğer türlü türlü adlar altında alınan sorma verler ile yapın sonra para ver kullan oh oh
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  • 20 Oy
    kaç para olacak ondan bahset...
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  • 26 Oy
    2019 sonunda siz beya bir toplu açılış yaparsınız ama 2019 kasayı boş bırakmayın sizden alacağız.
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  • 10 Oy
    syn Başbakanım inşallah Avrasya tünelin deki gibi 25 milyon araç garantisi verip 9 milyon araç geçince yıllık Devleti 130 Trilyon(130 TRİLYON×24 YIL) ZARARA uğratann yatırımın akıbeti bunda da olmaz.
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  • 15 Oy
    Binali yıldırım bilim adamlığına soyundu galiba zamanda yolculuk yapmayı düşünüyor sanırım.Küçük at bari civcivlerde yesin yoksa boğazında kalıcak :)
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  • 9 Oy
    4 saatlik yol 2 saate düşüyor ama 2 saatte giderseniz hız cezası uygulanıyor.
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  • 7 Oy
    Silivriden çıkıp Kars'a gitsen 100 lira veriyosun otoyola verdiğimiz vergi ile yol yapıp daha sonra para ile geçiripte övünen siyasetçiler helal olsun yaa!!!
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  • 8 Oy
    EVET SONRA, FİYAT 100 LİRA OLACAK. SONRA KİMSE GEÇMEYECEK, DEVLET HALKIN VERGİSİNİ ARAÇ GEÇMEDİ DİYE YABANCILARA ÖDEYECEK. BİZ O YOLU 4 SAATTE GİDELİM.SİZ BİR ŞEY YAPMAYIN
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  • 8 Oy
    yaparsınız 500 tl geçiş ücreti
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  • 7 Oy
    YOL İŞİ KARAYOLLARI İLE BELEDİYELERİN İŞİ SİZ FABRİKA AÇIN, SANAYİYİY, TARIMI TURİZİMİ, YARGIYI, DEMKRASİYİ, TSK, YI, İNSAN HAKLARINI GÜÇLENDİRİN, İŞSİZLİĞİ, İCRA DOSYALARINI AZALTIN DEVLET ADAMLIĞI BUDUR, YOL, BİNA BASİT İŞTİR.
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  • 7 Oy
    Tmm bunlar harika hizmetler ama 2 saatte 330 km yolu nasil gidecegiz?ist izmir otoyolunada 3.5 saat diyorsunuz ama dilovasindan bile 434 km yol,nasil 3.5 saat surecek,ank ist hizli tren 3 saat dediniz aylarca,ama 4 saat 10 dk suruyor,ne kdr sorgulamayan bir toplum olduk,1 saat dese yine ses cikarmycak nerdeyse kimse
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  • 5 Oy
    trafik kanununda bölünmüş yollarda hız sınırı 110 km yazıyor, 104 ile ceza yedik. polise sadece bir soru sordum memur bey şehrin dışı burası, yol bölünmüş yol burada hız sınırı 110 km değilmi? polisin verdiği cevap: sana 110 km olduğunu kim söyledi öyle bişey yok dedi. ee dedim ehliyet sınavında hep çıkıyor bölünmüş yollarda 110 diye bak diyo oraya levha koyduk 90km diye. bende memur bey burası şehrin dışı niye koydunuz ki dedim. sanamı soracaz dedi, evet bana sormayacaksın ama o zaman sınavda da sormayacaksın...
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  • 3 Oy
    yol yapın ama vatandaşı10yıl ve 20yıl ileriye borçlandirmadan verdiğimiz olağan ustu vergilerle ödensin sonra demeyin geçendende geçmeyen diyarbakilidanda vergi alacağız demeyin
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  • 3 Oy
    2019 çok uzun bir süre 25 yıldır yapılıyor
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  • 0 Oy
    bu yolların sonu belli... Rabbim herkese hidayet versin inşallah. Ahirette savunmayacağımız insanları dünyada da savunmayalim inşallah. Ayrıca arabamızı tamir eden usta bugün 160 tane araba tamir ettim dese,doktor 150 kişiyi iyileştirir bugün dese ve bunları her meslekteki insanlar her gün söylese ne deriz... Tamam kardeşim bu senin işin deriz zaten bunu yapmak için burdasin. ama iş siyasetçilere gelince bunu diyemiyoruz. hatta utanmadan yapmayanları örnek gösteriyoruz. yapmayacaksan ne işin var orda yapıpta sanki cebinden yapıyormuş havasına girmeyeceksin. Yandaşa peşkeş çekip millete ödetme
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  • 0 Oy
    şehirler arası yoldan önce çağ dışı şehiriçi yolları dünya standartlarına çıkar trafik terörünü önle önce ...kırmızıdan geçenimi sagdan sollayanımı tekyöne girenimi rasgele parkedenemi hızmız dinlemeyenimi vs vs
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