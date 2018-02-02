Ankara-Niğde Otoyolu, 2019'un sonunda hizmete girecek

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı'daki temel atma töreninde konuşuyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu yolun hikayesi çok hazin. 2000-2001 krizinden önce bu yolun yapımı ihale edilmiş 8-10 tane firmaya verilmiş teminat mektupları yatmış. Türkiye krizle yerle bir olunca proje de rafa kalkmış. Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın dediniz Türkiye bu kutlu yürüyüşüne o günlerden itibaren başladı. Yolları böldük hayatları milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu herkes böyle bilsin. Bu proje 4 milyar lira. Eski para ile 4 katrilyon. 9 sene bu yol işletilecek 9 sene sonunda devletin eline geçecek. Güzel iş değil mi? Para harcamıyorsunuz. 2020 çok geç 2019 sonunda bitirecek miyiz? 2019'un sonunda Ankara-Niğde Otoyolu bitecek ve hizmete girecek. Ankara-Niğde ver elini 2 saatte oradasınız. Yolun ana uzunluğu 277 kilometre 55 kilometre de bağlantıları tutuyor toplam 332 kilometre bir uzunluğa ulaşıyor. Yol üzerinde 5 tane viyadük var 28 köprü 114 tane alt geçit 5 tane dinlenme tesisi var.

Bölünmüş yolları bugün dünya ballandıra ballandıra anlatıyor Türk mucizesi diyor. Bölünmüş yollar sadece zaman kısaltmıyor hayat kurtarıyor. Yol medeniyettir diye atalarımız bu lafı boşuna söylememişler. Medeniyet inşa eden bir ecdadın evlatları olarak Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Türkiye için 15 yıldır gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu yol da anahtar teslim onu unutmayın.

Türkiye büyük bir ülke güçlü bir ülke büyük bir ülkede büyük düşünmek lazım büyük projeler yapmak lazım. Biz de 15 yıldır bunu yapıyoruz. Havayolunu halkın yolu yaptık. Akıl yollarıyla iletişimde Türkiye'ye çağ atlattık. 30-40 yıl sonrasının Türkiyesini hayal ettik düşündük. Yarını değil gelecek nesilleri düşünerek çalışıyoruz.''