FİNANS

Ankara-Sivas YHT'de yüzde 95 gerçekleşme

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 94,74 fiziksel ilerleme sağlandığını belirterek, "Ankara-Sivas YHT Projesi'nin 2020 yılı içerisinde, Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanarak işletmeye açılması planlanıyor." dedi.

Ankara-Sivas YHT'de yüzde 95 gerçekleşme

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük Asya ile İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demir yolu koridorunun önemli akslarından Ankara-Sivas YHT projesinde adım adım sonuna yaklaşıldığını ifade ederek, hız kazanan ray döşeme işinde Yerköy ve Sivas arasında yaklaşık 100 kilometreye ulaştığını söyledi.

Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme çalışmalarının başladığını ve 8 kilometrelik kesimin de orada tamamlandığını aktaran Turhan, çalışmaların daha da hızlandırıldığını kaydetti.

Turhan, 405 kilometrelik hatta, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel yapısının bulunduğuna dikkati çekerek, 27,5 kilometre uzunluğunda 53 viyadük, 611 köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt ve üst geçit bulunduğunu anlattı.

Toplam sanat yapısının 930 adet olduğuna işaret eden Turhan, "Bu projede yaklaşık 110 milyon metreküp kazı yapıldı. 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

Bakan Turhan, "Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 94,74 fiziksel ilerleme sağlandı. Projenin üstyapı elektrifikasyon ve sinyalizasyon telekomünikasyon sistemleri devam ediyor. Kayaş-Yerköy kesiminde yüzde 7,72, Yerköy-Sivas kesiminde ise yüzde 28,72 genel fiziksel ilerleme kaydedildi. 222 kilometre tek hat ray serimi tamamlandı." diye konuştu.

'BU YIL SONUNDA TEST SÜRÜŞLERİNE BAŞLANACAK'

Turhan, altyapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını vurgulayarak, viyadük ve tünellerde çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını söyledi.

Bu yıl sonuna yakın bu hat üzerinde test sürüşlerine başlanacağını da açıklayan Turhan, "Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı hedefliyoruz. Projenin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanarak işletmeye açılması planlanıyor." dedi.

Yüksek hızlı tren, AK Parti iktidarı döneminde milletimize verilmiş olan önemli bir hizmet olduğuna değinen Turhan, "Bu alanda Avrupa'da 6, dünyadaki 8 ülkeden birisiyiz. Daha önceki yıllarda Ankara-İstanbul hattını ve Ankara-Konya hattını yüksek hızlı tren hizmetiyle buluşturduk. Ben burada, bu hizmeti veren işçisinden mühendisine, teknisyeninden proje mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin başında Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bizler de onun gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz. Amacımız, hedefimiz milletimize hizmet etmektir. Ona hak ettiği yaşam kalitesini ve standardını sunmaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

KAYNAK:AA

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Kentsel dönüşümde hak sahiplerine 500 milyondan fazla kira yardımı Kentsel dönüşümde hak sahiplerine 500 milyondan fazla kira yardımı
Tanesi 35 liradan satılıyorTanesi 35 liradan satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ankara sivas yüksek hızlı tren

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

İngiliz devi iflas etti

İngiliz devi iflas etti

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Türkiye'de en çok para o ilde kazanılıyor

Türkiye'de en çok para o ilde kazanılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kentsel dönüşümde hak sahiplerine 500 milyondan fazla kira yardımı

Kentsel dönüşümde hak sahiplerine 500 milyondan fazla kira yardımı

Palamudun tanesi 35 liradan satışa sunuldu

Tanesi 35 liradan satılıyor

Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık

Bakan açıkladı: Anlaşma sağlandı

Kültür Bakanlığı’ndan Thomas Cook şirketi açıklaması

Kültür Bakanlığı’ndan Thomas Cook şirketi açıklaması

Vauk Tüneli 1-2 yıl içerisinde tamamlanacak

İki ili birbirine bağlayacak

En yüksek gelir İstanbul’a ait

Türkiye'de en çok para o ilde kazanılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.