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Ankara-Sivas YHT yaz başında tamamlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 18:13 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara ile Sivas arasını 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren hattı projesinin yaz başında tamamlanacağını açıkladı.Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kırıkkale’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, karayoluyla kentte ilk olarak hızlı tren güzergahında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara ile Sivas arasını 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren hattı projesinin yaz başında tamamlanacağını açıkladı.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kırıkkale’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, karayoluyla kentte ilk olarak hızlı tren güzergahında incelemelerde bulundu. Burada şantiye yetkililerden son bilgileri alan Bakan Turhan, ardından partililerde buluşmak üzere AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerce karşılanan Bakan Cahit Turhan, çiçeklerle karşılandı. Burada partililere seslenen Bakan Turhan, 440 kilometre kilometrelik mesafesi 2 saate düşürecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının yapımına devam edildiğini kaydetti.

“Yaz başında Sivas’a kadar Ankara’yı hızlı tren ile bağlayacağız”
Bakan Turhan, “Türk siyasi tarihine istikrarı Recep Tayyip Erdoğan’a olan güven getirdi. O da bu güveni karşılığını hizmet olarak ekibiyle birlikte ülkemize ve insanımıza kazandırdı. İşte yüksek hızlı tren konforuyla seyahat etmek. Bugün ülkemizde Ankara, İstanbul ve Konya üçgeninde 40 milyona yakın nüfus bu hizmetten yararlanıyor. İnşallah bu yıl içerisinde önümüzdeki yaz başında eğer bir kaza bela olmazsa Sivas’a kadar Ankara’yı hızlı tren ile bağlayacağız. Bu bölgede yaşayan, bu güzergahın etrafında yaşayan geniş bir hinterlanda, Orta Anadolu Bölgesindeki sadece bu güzergahın geçtiği iller değil, onun etrafındaki komşu iller de bu hizmetten inşallah faydalanacaklar. Diğer yüksek hızlı tren hatlarında bunu gördük. Sadece Konyalı değil, Karamanlı, Mersinli, Afyonlu, Eskişehirli, Kütahyalı faydalanıyor. Etrafındaki iller Bursa, Bilecik hatta Balıkesir ve Çanakkale bile bundan faydalanıyor. Konforlu ve daha ekonomik bir şekilde bu seyahat imkanından insanlarımız faydalanıyor. İnşallah Kırıkkale’miz de, Yozgat’ımız da, Sivas’ımız da, Kayseri’miz de, Tokat’ımız da, Çorum’umuz da, Erzincan’ımız da hatta ötesi de bu hizmetten bu yıl ortalarında hizmete açacağımız Yüksek Hızlı Tren konforuyla seyahat etme imkanına sahip olacaklar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim” dedi.

“Kanal İstanbul bu ülkenin kaderini değiştirecek bir deniz yolu projesidir”
Kanal İstanbul üzerinden muhalefete yüklenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kanal İstanbul ile ilgili, her önemli projemizde olduğu gibi dostlar başına bizim muhalefet, ana muhalefet her zamanki gibi bu ülkede bugüne kadar yapılmış olan büyük projelere karşı çıktığı gibi buna da karşı çıkıyor. Kanal İstanbul, İstanbul’un kaderini değiştirecek olan, bu ülkenin kaderini değiştirecek bir deniz yolu projesidir. Bu projenin yapımıyla ilgili olarak dünyanın her tarafından ilgi ve alaka vardır. Bu projenin içinde bulunma arzusu vardır. Bu proje önemli bir projedir. Deniz ulaşımı projesidir. İstanbul’un yakınında bulunması dolayısıyla bir şehircilik projesidir. Dünyanın başkentinin yani İstanbul içerisinde olması dolayısıyla Asya’yı Afrika’ya ve Avrupa’ya bağlayan deniz yollarının geçtiği bir rotada olması dolayısıyla da bir medeniyet projesidir.”
Buradaki ziyaretinde Bakan Turhan’a Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, AK Parti Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Turhan’ın kentteki ziyaretleri sürüyor.

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