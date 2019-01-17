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'Ankara taşı' çok sayıda insana ekmek kapısı oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2019 14:06 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taş ocaklarından çıkarılan ve "Ankara taşı" olarak da bilinen andezit, ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Pembe ve gri renklerdeki andezit, aşınmaya dayanıklı ve kaymaz bir malzeme olması dolayısıyla inşaat sektörünün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Andezit, mermer ve doğal taş üzerine irili ufaklı 300'e yakın işletmenin faaliyet gösterdiği Gölbaşı'nda üretilen ürünler, yurdun dört bir yanına gönderiliyor

22 fabrikada işlenip ürüne dönüştürülüyor

Yöredeki taş ocaklarından çıkarılan andezit, ilçedeki 22 fabrikada kesilip işlenerek ürüne dönüştürülüyor. Her bir fabrikada ortalama 40 işçinin istihdam edildiği belirtiliyor.
"Ankara taşı", zemin döşeme ve duvar kaplama çalışmalarında da tercih ediliyor. Andezit, mermer ve doğal taş üzerine üretim, uygulama ve pazarlama işi yapan irili ufaklı 300'e yakın işletmenin faaliyet gösterdiği Gölbaşı'nda üretilen ürünler, yurdun dört bir yanına gönderiliyor.
Gölbaşı'nda 1990'dan sonra gelişen sektör, fabrikalardaki çalışanların yanı sıra alt yükleniciler, yan iş kolları ve tedarikçilerle düşünüldüğünde ilçede binlerce kişiye ekmek kapısı oluyor. Yöre ekonomisi için büyük önem taşıyan bu taşla ilgili ilçede "Ankara Gölbaşı Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivali" de düzenleniyor.

'UMUT EDİYORUZ Kİ DOĞAL TAŞ İHRACATI, 8-10 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNE ÇIKAR'

'UMUT EDİYORUZ Kİ DOĞAL TAŞ İHRACATI, 8-10 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNE ÇIKAR'
Gölbaşı'ndaki doğal taş fabrikalarını gezerek sektörün sorunları hakkında bilgi alan Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi ve Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yer döşemesi, duvar kaplaması, merdiven basamağı, yol bordürü, kaldırım ve tüm iç ve dış mekanlarda andezit taşının kullanıldığını söyledi.
Gölbaşı'ndaki fabrika ve atölyelerde üretilen ürünlerin, restorasyon işlerinde, sanatsal yapılarda ve peyzaj uygulamalarında kullanıldığını anlatan Güçlü, "Gölbaşı ilçemiz doğal taş çeşitlerimizin ve mermerimizin kesilip işlendiği bir merkez olma yolunda ilerlemektedir. Gölbaşı ekonomisinin dinamik sektörlerinden birisi de doğal taş ve mermer sektörüdür. Sektörel sorunların çözümü gerçekleştikçe ülke ekonomisine olan katkısı da artacaktır." dedi.

'YERLİ YAŞLARIMIZIN TERCİH EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

'YERLİ YAŞLARIMIZIN TERCİH EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'
Ana giderlerin enerji, yakıt ve personel giderleri olduğunu belirten Güçlü, "Ekonomik darboğazdan geçtiğimiz bu günlerde sektörel sıkıntılarımızı atlatmak için maliyet giderlerimizin düşürülmesi gerekmektedir
Maliyetlerimizin düşmesi adına kamusal destek ve teşviklerin kapsamının genişletilmesini beklemekteyiz. Makine ve ekipman desteği de bu kapsama alınmalıdır ayrıca yerli-milli taşlarımızın özellikle kamuda kullanımında ithal taşlara tercih edilmesini talep etmekteyiz. İhracatımızı artıracak destek ve teşvikleri de ekonomimizin rahatlaması adına beklemekteyiz." diye konuştu.
Doğal taş ve mermer sektörünün Türkiye ekonomisine büyük katkısı olduğunu vurgulayan Güçlü, "2017 yılında 2,2 milyar dolar olan ihracat, 2018'de 2,5 milyar dolara yaklaştı ama umut ediyoruz ki ülkemiz doğal taş ihracatı 8-10 milyar dolar seviyelerine çıkar. Bu da ekonomimize bir can suyu olacaktır." ifadelerini kullandı.

'KOBİ DEĞER KREDİSİ'NİN CAN SUYU OLACAĞINA İNANIYORUZ'

'KOBİ DEĞER KREDİSİ'NİN CAN SUYU OLACAĞINA İNANIYORUZ'
OBİ Değer Kredisi'nin önemine değinen Ali İhsan Güçlü, "Firmaların ve sektörün gelişmesi adına sektörel destekler artarak devam etmelidir. Kalkınmada öncelikli bölgelerin aldığı teşviklerden Ankara'da faaliyet gösteren firmalarımızın da aynı şekilde faydalanmasını istiyoruz.
Tüm bunlar ekonomimize, üretim ve istihdam olarak geri dönecektir. Bu kapsamda devletimizin açıkladığı 'KOBİ Değer Kredisi' olarak isimlendirilen paketi yerinde ve anlamlı bir adım olarak buluyoruz. 2019’un ilk çeyreğinde KOBİ'lerimize verilen bu desteğin bir can suyu olacağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Ankara Ticaret Odası 30. Meslek Komitesi olarak sektörel sorunların ilgili kamu kurumlarına aktarılması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirten Güçlü, "Takip ettiğimiz sorunların çözüme kavuşması, sektörel faaliyet gösteren firmalarımızı rahatlatmaktadır.
2019 yılında firmalarımızın kurumsal yapılarını muhafaza etmeleri istihdam noktasında son derece önemlidir. ATO'nun yapmış olduğu çalışmaları olumlu buluyor, sorunların çözümünde daha aktif rol alması gerektiğine inanıyoruz." dedi. KAYNAK:AA
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inşaat işletme

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