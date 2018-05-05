Ankara Valisi Topaca'dan zarar gören vatandaşlara çağrı: Zararlar karşılanacak!

Olay yerine gelmeden önce görüştüğü Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktaran Topaca, "Vatandaşlarımızın uğradığı zararların karşılanması konusunda talimatlarını aldık. Biz de o yönde hasar tespitinden sonra vatandaşlarımıza gerekli desteği yapacağımızı sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum." diye konuştu.

"100-150 ARAÇ HASAR GÖRDÜ" Vali Topaca, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür can kaybı yok. Birkaç vatandaşımız hastaneye intikal ettirildi. Onların da durumları iyi. Şu an hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 100-150 araçta hasar olduğunu tahmin ediyoruz. Cadde üzerinde bulunan dükkanlarımızın da hasar gördüğünü tespit ettik. Onlarla ilgili de tespitimiz, çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Yetkililerden bilgi alan Topaca, hasar gören iş yeri ve araç sahiplerine geçmiş olsun dileğini iletti.

"GEREKLİ ALTYAPI TEDBİRLERİNİ ALACAĞIZ"



Topaca, ilgili birimlerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bu sorunun bir daha olmaması için eksik varsa gerekli altyapı tedbirlerini de inşallah alacağız." ifadesini kullandı.

Komşu mahallede herhangi bir sel olayının yaşanmadığını kaydeden Vali Topaca, meteorolojik tahminlerin tam nokta olarak tutmadığını, gerekli uyarıları yapacaklarını bildirdi.

Devlet yardımlarının ve sigorta karşılamalarının yapılabilmesi için hasar gören araçların yerinde tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Topaca, "Vatandaşlar, hasar gören araçlarını yerinden oynatmasınlar. Tespiti yapıldıktan, fotoğrafı çekildikten sonra kaldırsınlar. Dükkanı zarar gören vatandaşlarımız da hasar tespit komisyonu gelmeden çok fazla müdahale etmesinler." diye konuştu.

Topaca, herhangi bir vatandaşın kaybolduğuna ilişkin kendilerine ulaşan bilgi bulunmadığını belirterek, olayda 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

"CADDE EĞİMLİ BİR YAPIYA SAHİP"



Bölgede incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise ciddi bir afetin yaşandığını aktararak, Neşet Ertaş Caddesi'nin eğimli bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.