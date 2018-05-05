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Ankara Valisi Topaca'dan zarar gören vatandaşlara çağrı: Zararlar karşılanacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2018 17:37 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Ercan Topaca, vatandaşlardan hasar gören araçlarını yerinden oynatmamalarını, tespit yapıldıktan, fotoğrafı çekildikten sonra kaldırmalarını isteyerek, 'Hasar tespit komisyonu gelmeden çok fazla müdahale etmesinler' dedi. Başbakan Yıldırım'ın vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktaran Topaca, 'Vatandaşlarımızın uğradığı zararların karşılanması konusunda talimatlarını aldık. Biz de o yönde hasar tespitinden sonra vatandaşlarımıza gerekli desteği yapacağız' dedi.

Ankara Valisi Topaca'dan zarar gören vatandaşlara çağrı: Zararlar karşılanacak!

Ankara Valisi Ercan Topaca, öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ne bağlı Neşet Ertaş Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Topaca, hasar gören iş yeri ve araç sahiplerine geçmiş olsun dileğini iletti.

"100-150 ARAÇ HASAR GÖRDÜ"

Vali Topaca, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür can kaybı yok. Birkaç vatandaşımız hastaneye intikal ettirildi. Onların da durumları iyi. Şu an hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 100-150 araçta hasar olduğunu tahmin ediyoruz. Cadde üzerinde bulunan dükkanlarımızın da hasar gördüğünü tespit ettik. Onlarla ilgili de tespitimiz, çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Olay yerine gelmeden önce görüştüğü Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktaran Topaca, "Vatandaşlarımızın uğradığı zararların karşılanması konusunda talimatlarını aldık. Biz de o yönde hasar tespitinden sonra vatandaşlarımıza gerekli desteği yapacağımızı sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum." diye konuştu.

"GEREKLİ ALTYAPI TEDBİRLERİNİ ALACAĞIZ"

Topaca, ilgili birimlerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bu sorunun bir daha olmaması için eksik varsa gerekli altyapı tedbirlerini de inşallah alacağız." ifadesini kullandı.

Komşu mahallede herhangi bir sel olayının yaşanmadığını kaydeden Vali Topaca, meteorolojik tahminlerin tam nokta olarak tutmadığını, gerekli uyarıları yapacaklarını bildirdi.

Devlet yardımlarının ve sigorta karşılamalarının yapılabilmesi için hasar gören araçların yerinde tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Topaca, "Vatandaşlar, hasar gören araçlarını yerinden oynatmasınlar. Tespiti yapıldıktan, fotoğrafı çekildikten sonra kaldırsınlar. Dükkanı zarar gören vatandaşlarımız da hasar tespit komisyonu gelmeden çok fazla müdahale etmesinler." diye konuştu.

Topaca, herhangi bir vatandaşın kaybolduğuna ilişkin kendilerine ulaşan bilgi bulunmadığını belirterek, olayda 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

"CADDE EĞİMLİ BİR YAPIYA SAHİP"

Bölgede incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise ciddi bir afetin yaşandığını aktararak, Neşet Ertaş Caddesi'nin eğimli bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akgül, bütün ekiplerin sahada çalışma yaptığını vurguladı.

Akgül, kaskosu olan araçların zararının karşılanması noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını ancak kaskosu bulunmayan araçlarla ilgili görüşeceklerini, bunlara da ellerinden gelen yardımı yapacaklarını kaydetti.

İş yerlerinin hasarlarının karşılanacağına işaret eden Akgül, hasar gören araçlar için yardım yapılıp yapılmayacağının görüşmelerden sonra kesinlik kazanacağını aktardı.

Öte yandan, yaşanan olayda bir vatandaşın sel sularında sürüklenme anlarına ilişkin görüntü de ortaya çıktı.

Hasar gören araçlardan bazılarının çekicilerle kaldırıldığı görüldü. Bazı vatandaşların sel sırasında suya kapılmamak için yüksek yerlere çıktığı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

SARIEROĞLU OLAY YERİNE GELDİ

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğini ileten Sarıeroğlu, yapılacak tespitlerin ardından gerekli yardımların yapılacağını açıkladı.

Bakan Sarıeroğlu'na Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül eşlik etti.

Sarıeroğlu ve beraberindekiler, olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'ne geçti.

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